Công an vào cuộc xác minh vụ cha dượng đánh con riêng của vợ

Cơ quan chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương điều tra vụ việc một người đàn ông bị tố cáo nhiều lần bạo hành con riêng của vợ, sau khi đoạn video ghi lại cảnh đánh đập dã man được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 7/5, Công an phường Dĩ An (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã triệu tập ông B.T.Q. (34 tuổi, quê Đồng Tháp) để lấy lời khai, làm rõ hành vi bạo hành thiếu niên là con riêng của vợ, xảy ra tại một căn nhà trên địa bàn phường.

Sự việc bắt đầu gây xôn xao dư luận vào tối ngày 6/5/2026, khi một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết kêu cứu với nội dung: "Đối tượng này là cha dượng, đã nhiều lần bạo hành em tôi, nhưng lần này quá sức chịu đựng, mong mọi người chia sẻ để công an vào cuộc". Kèm theo bài đăng là đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh một thiếu niên đang nằm trên nệm trong nhà. Người đàn ông bất ngờ lao tới, liên tiếp dùng tay đánh vào đầu nạn nhân một cách dữ dội. Sự việc được xác định xảy ra vào chiều ngày 4/5.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền rộng rãi, Công an phường Dĩ An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Mặc dù địa chỉ ghi trong bài đăng thuộc phường Tân Đông Hiệp (tỉnh Bình Dương) theo phân cấp cũ, nhưng qua kiểm tra thực tế, vị trí này hiện nằm tại khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đêm 6/5, lực lượng chức năng đã có mặt tại căn nhà nơi xảy ra vụ việc và mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông B.T.Q. đã thừa nhận hành vi đánh đập con riêng của vợ đúng như đoạn clip ghi lại.

Hiện Công an phường Dĩ An đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Các cơ quan bảo vệ trẻ em cũng đã được thông báo để phối hợp, đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho nạn nhân.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành trẻ em trong môi trường gia đình, đặc biệt là những trường hợp trẻ sống cùng cha dượng hoặc mẹ kế. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân khi phát hiện hành vi bạo lực với trẻ cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để được can thiệp kịp thời./.