Hà Nội triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 mở ra không gian pháp lý mới, trao cho Hà Nội nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, cùng với hành lang pháp lý mới là yêu cầu rất cao về tổ chức thực thi, đưa các cơ chế vượt trội nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong quản trị và phát triển đô thị.

Sáng 7/5, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Đại biểu Trung ương dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Đại biểu thành phố Hà Nội có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường của thành phố.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội và kết nối trực tuyến đến các sở, ban, ngành cùng 126 xã, phường trên địa bàn với hơn 8.000 đại biểu tham dự.

Trước đó vào ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua. Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ trao cho Hà Nội những cơ chế đặc thù mà còn đánh dấu bước chuyển trong tư duy quản trị Thủ đô trong giai đoạn mới.

Mở rộng không gian và cơ chế phát triển cho Hà Nội

Phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh Luật Thủ đô năm 2026 là không gian pháp lý đột phá, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, Luật Thủ đô năm 2026 tạo ra ba nhóm đột phá lớn gồm: đột phá về thể chế; đột phá về tư duy phát triển; đột phá về không gian phát triển.

Trong đó về thể chế, Luật Thủ đô năm 2026 trao quyền cho Hà Nội xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô; đồng thời trao thêm quyền chủ động cho thành phố trong thực hiện và quản trị phát triển Thủ đô.

Về tư duy phát triển, Luật Thủ đô năm 2026 tập trung xây dựng mô hình phát triển mới cho Thủ đô, gắn với các mô hình kinh tế mới. Về không gian phát triển, luật mở rộng cơ chế liên kết giữa Hà Nội với các địa phương trong và ngoài vùng; tạo cơ chế phát triển không gian ngầm, không gian tầm thấp và định hướng cho không gian tầm cao trong tương lai.

Luật cũng trao thêm quyền cho Hà Nội trong tổ chức bộ máy, chế độ công vụ; quy hoạch và quản lý không gian Thủ đô; phát triển đô thị theo mô hình TOD; chỉnh trang đô thị; bảo vệ môi trường; quản lý tài nguyên; bảo đảm trật tự, an toàn đô thị; quản lý di tích, du lịch, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Liên quan cơ chế huy động nguồn lực phát triển Thủ đô, Luật Thủ đô năm 2026 quy định Hà Nội được hưởng 100% khoản thưởng tăng thu ngân sách; phát hành trái phiếu Thủ đô, trái phiếu dự án, trái phiếu xanh; quyết định chủ trương đầu tư các dự án lớn, quan trọng thuộc thẩm quyền Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

Về khai thác kết cấu hạ tầng, luật mở rộng phương thức khai thác kết cấu hạ tầng, cho thuê, nhượng quyền khai thác một số công trình nhằm tạo thêm nguồn lực phát triển cho Thủ đô.

Đối với phát triển nguồn nhân lực, luật quy định cơ chế thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao thông qua chính sách tiền lương, nhà ở, đãi ngộ và đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo. Hà Nội cũng được áp dụng chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức của thành phố và cán bộ, công chức Trung ương làm việc tại Hà Nội; đồng thời được quyền thuê chuyên gia phục vụ xử lý các vấn đề phát triển của Thủ đô.

Khẩn trương đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng quán triệt, triển khai các nội dung chính Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị; bảo đảm luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội trong thời gian tới.

Ngay sau khi Luật Thủ đô năm 2026 được thông qua, thành phố Hà Nội đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm bảo đảm việc triển khai thi hành luật được thực hiện bài bản, thống nhất và hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định việc triển khai thi hành Luật Thủ đô là “nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, có tính quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Đáng chú ý, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 được yêu cầu đặt trong tổng thể gắn kết chặt chẽ với ba văn kiện lớn, gồm Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; Nghị quyết số 02-NQ/TW và Luật Thủ đô năm 2026. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đây là ba văn kiện có tính tương tác cần được triển khai đồng bộ, thống nhất để tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Thủ đô.

Song song với đó, thành phố xác định chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ cũng như triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Một nội dung khác được thành phố đặc biệt quan tâm là tăng cường phối hợp giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô nhằm triển khai đồng bộ các nội dung liên quan đến liên kết vùng theo quy định của luật.

Để bảo đảm luật thực sự đi vào cuộc sống, lãnh đạo thành phố đề nghị các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là quán triệt đầy đủ tinh thần Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy; xác định việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của từng cơ quan, đơn vị.

Các cấp, ngành thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, quá trình triển khai phải thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Cùng với chỉ đạo tổ chức thi hành, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và bồi dưỡng Luật Thủ đô năm 2026.

Thành phố yêu cầu công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Theo kế hoạch, 100% các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 phải được tập huấn, bồi dưỡng cho đối tượng thực thi nhiệm vụ.

Các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai thường xuyên, liên tục, kết hợp báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, nền tảng số, infographic, video clip, podcast và các hình thức phù hợp khác./.

