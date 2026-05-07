Bí thư Đà Nẵng yêu cầu gỡ điểm nghẽn nhân sự để khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng

Sáng 7/5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sơ kết 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ghi nhận những kết quả bước đầu trong tái cơ cấu bộ máy hành chính sau sáp nhập.

Sau hợp nhất, Đà Nẵng mới có quy mô trên 11.800 km² với hơn 3 triệu dân, gồm 93 xã, phường và 1 đặc khu. Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo tổ chức hơn 1.250 hội nghị quán triệt với trên 165.000 lượt người tham gia. Hội đồng nhân dân ban hành 64 nghị quyết, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành 134 quyết định quy phạm pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp lý.

Về tổ chức bộ máy, cấp thành phố thành lập 5 cơ quan tham mưu của Đảng, 5 ban và 1 Văn phòng thuộc Hội đồng nhân dân, 14 cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân. Đơn vị sự nghiệp công lập giảm từ 1.239 xuống 1.201 đơn vị. Cấp xã thành lập 279 cơ quan tham mưu đảng ủy, 373 cơ quan chuyên môn và 989 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Công tác nhân sự được triển khai đồng bộ với 74 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, bổ nhiệm 14 Giám đốc và 96 Phó Giám đốc các sở, ngành. Toàn thành phố có 4.146 cán bộ, công chức cấp xã. Thành phố đã điều động, tiếp nhận 26 trường hợp giữa các xã, phường, tăng cường 208 công chức, viên chức từ cấp thành phố về cơ sở.

Về chế độ chính sách, từ 1/7/2025 đến nay đã giải quyết 385 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc; 391 trường hợp nghỉ theo Nghị quyết 07/2025/NQ-CP và 89 trường hợp tinh giản. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đã phê duyệt 2.135 trường hợp nghỉ việc. Thành phố quản lý 3.878 cơ sở nhà, đất, đã có quyết định xử lý 3.746 cơ sở, còn 132 cơ sở đang hoàn thiện hồ sơ.

Công tác số hóa đạt 100% kế hoạch năm 2025 với hơn 11,6 triệu trang tài liệu. Năm 2026 dự kiến số hóa hơn 7,72 triệu trang với kinh phí gần 32,3 tỷ đồng, đồng thời cấp mỗi xã, phường 200 triệu đồng để phân loại và số hóa tài liệu.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận nỗ lực kiện toàn bộ máy với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đạt tỷ lệ chuẩn hóa ấn tượng. Dù vậy, ông cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng "vừa thừa vừa thiếu" cán bộ chuyên sâu xảy ra cục bộ tại một số địa phương.

Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ và một bộ phận cán bộ quản lý còn lúng túng trong tiếp cận cơ chế mới. Đáng chú ý, tinh thần làm việc của một bộ phận nhân sự vẫn còn hiện tượng né tránh, làm việc cầm chừng. Những hạn chế này nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực hoạt động của toàn hệ thống chính quyền. Bí thư Đà Nẵng yêu cầu hội nghị phải nhìn nhận đúng thực chất, không né tránh để làm rõ nguyên nhân của các tồn tại hiện hữu.

Bí thư Lê Ngọc Quang đề nghị hội nghị tập trung đánh giá toàn diện năng lực vận hành bộ máy gắn với mục tiêu tăng trưởng và an sinh xã hội. Thành phố cần làm rõ những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Nhiệm vụ then chốt khác là phân tích rõ vướng mắc trong phân cấp, phân quyền và nguồn lực tại cấp xã, phường. Ông nhấn mạnh việc hoàn thiện đề án vị trí việc làm và nâng cao chất lượng cán bộ phải đi đôi với đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, chính quyền cần chủ động tháo gỡ các rào cản thuộc thẩm quyền và kiến nghị Trung ương các cơ chế đặc thù vượt trội.

Ông Lê Ngọc Quang khẳng định mục tiêu cuối cùng là hoàn thiện thể chế và tạo ra khí thế thuận lợi nhất cho sự phát triển của thành phố. Kết quả hội nghị sẽ là cơ sở để xây dựng những lộ trình phát triển bài bản, bền vững trong tương lai./.