Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 20/2026/QH16 Về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Nghị quyết gồm 5 chương, 21 điều; quy định về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2026.

Nghị quyết quy định: Tranh chấp đầu tư quốc tế là tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm: tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổ chức kinh tế là công ty hợp danh có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài) và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước, tổ chức của Việt Nam được cơ quan nhà nước ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước (gọi chung là cơ quan nhà nước Việt Nam) tại cơ quan tài phán Việt Nam, nước ngoài hoặc quốc tế theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định thương mại hoặc điều ước quốc tế khác có quy định về bảo hộ đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (gọi chung là hiệp định đầu tư), trong đó có quy định về việc giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và cơ quan nhà nước Việt Nam.

b) Hợp đồng, thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài.

Nội dung phối hợp phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế, theo Nghị quyết, bao gồm: Phối hợp trong tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật, đàm phán, ký và chấp nhận các cam kết quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài; phối hợp trong giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; phối hợp thực hiện Cơ chế phản hồi nhà đầu tư nước ngoài nhằm ngăn ngừa phát sinh vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế; tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Nội dung phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế gồm: xác định Cơ quan chủ trì; phân định trách nhiệm của Cơ quan chủ trì, Cơ quan đại diện pháp lý và các cơ quan, tổ chức khác trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế; xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án hòa giải vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

Trong quá trình giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài, xây dựng Chiến lược giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế, giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế, trên cơ sở diễn biến cụ thể, cơ quan giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài hoặc Cơ quan chủ trì nghiên cứu, đánh giá khả năng và xây dựng phương án hòa giải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo liên ngành về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế xem xét, phê duyệt.

Việc hòa giải phải nhằm giải quyết dứt điểm phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài hoặc vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế, bảo đảm quyền và lợi ích của Việt Nam.

Trường hợp cần thiết, cơ quan giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài hoặc Cơ quan chủ trì quyết định việc thuê tư vấn độc lập để xây dựng phương án hòa giải./.

