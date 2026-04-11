Chính trị

Hôm nay, Quốc hội bàn về luật trợ giúp pháp lý và vấn đề tranh chấp đầu tư quốc tế

Hôm nay 11/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, thảo luận nhiều dự án luật quan trọng về hộ tịch, công chứng, trợ giúp pháp lý và cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

PV
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Nguồn: TTXVN)

Hôm nay 11/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, thảo luận nhiều dự án luật quan trọng về hộ tịch, công chứng, trợ giúp pháp lý và cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, cùng các nội dung liên quan đối ngoại.

Theo chương trình, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến 3 dự án luật quan trọng trên.

Buổi chiều, từ 14 giờ đến 15 giờ 30, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Tiếp theo đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến dự thảo nghị quyết.

Trong thời gian còn lại của phiên họp buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án luật trên./.

(Vietnam+)
#Quốc hội #Luật Hộ tịch #Luật Công chứng #Luật Trợ giúp pháp lý #nghị quyết #phòng ngừa tranh chấp #Kỳ họp thứ nhất #đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

QUỐC HỘI KHÓA XVI

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy

Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

