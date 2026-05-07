Chủ tịch Quốc hội: Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật - bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển

Chiều 7/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì Phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tham dự Phiên họp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Lê Tiến Châu; Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Khắc Định.

Đến thời điểm hiện nay, công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã đạt nhiều kết quả như ban hành khá đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực hiện; tổ chức các hội nghị tập huấn trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm thống nhất nhận thức và cách làm. Trong đó, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc xây dựng và vận hành chuyên mục "Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật" tại Cổng Pháp luật Quốc gia. Bộ Ngoại giao đã công khai danh mục các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là công việc rất quan trọng, là đợt tổng rà soát đầu tiên và lớn nhất để triển khai Kết luận 09 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật căn cơ, đồng bộ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế vốn đang là “nút thắt của nút thắt” cho phát triển.

"Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một cuộc “tổng kiểm kê thể chế”, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ một số quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, việc rà soát phải gắn với yêu cầu phát triển, đồng thời phải trả lời được: quy định nào đang cản trở phát triển? quy định nào chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp? Trả lời hai câu hỏi này sẽ ra điểm nghẽn hiện nay cụ thể là gì, không nói chung chung.

Đồng thời, bảo đảm “đúng, trúng, thực chất”; tránh tuyệt đối tình trạng “báo cáo đẹp, kết quả chung chung”. Cùng với đó, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lắng nghe thực tiễn; lấy ý kiến rộng rãi; đặc biệt là từ đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phải khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn. Ngay sau phiên họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo có văn bản thông báo kết luận gửi các cơ quan còn có nhiệm vụ chậm, muộn phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức rà soát phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển, như: phân cấp, phân quyền; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế…

Các cơ quan, tổ chức, địa phương bám sát các nội dung, yêu cầu và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, phản ánh kịp thời với những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phải có đường dây nóng, kịp thời tiếp nhận, trả lời, hướng dẫn cho các cơ quan, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc lấy ý kiến sâu rộng của người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động, cán bộ, công chức thi hành pháp luật về các khó khăn, vướng mắc của quy định pháp luật, bảo đảm kết quả tổng rà soát phải “đúng, trúng, thực chất.”

Quá trình rà soát phải bảo đảm khách quan, khoa học, cầu thị; không né tránh, mạnh dạn đề xuất sửa đổi những quy định không còn phù hợp, dù thuộc thẩm quyền hay lợi ích quản lý của cơ quan mình.

Đối với việc rà soát các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền, thủ tục hành chính, dữ liệu số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ phải bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với đó, kết quả rà soát phải đi kèm kiến nghị cụ thể, rõ địa chỉ, rõ nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tránh chung chung, hình thức, thiếu tính khả thi.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phải đẩy mạnh truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Nhấn mạnh khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian rất gấp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến căn bản trong hoàn thiện hệ thống pháp luật./.

