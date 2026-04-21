Khẩn trương tháo gỡ các 'điểm nghẽn' trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Chiều 21/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với một số bộ, cơ quan về tình hình triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, theo Quyết định số 05/QĐ-BCĐ về Kế hoạch triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ cần triển khai, hoàn thành của Ban Chỉ đạo, Chính phủ, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 3 nhóm chủ yếu.

Đó là, tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện trong tháng 4/2026; tập trung phục vụ xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình triển khai (Báo cáo kết quả sơ bộ-Báo cáo lần 1) trong tháng 7, 8/2026; phục vụ xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả chính thức (Báo cáo kết quả chính thức-Báo cáo lần 2) từ tháng 9-12/2026.

Đối với các hoạt động do bộ, ngành, địa phương thực hiện, cần rà soát, xây dựng Báo cáo tình hình triển khai, kết quả theo đúng tiến độ. Theo đó, báo cáo tình hình sơ bộ trước ngày 10/7/2026; Báo cáo chính thức trước ngày 10/11/2026; đồng thời, tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn và các công việc liên quan khác...

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến đóng góp của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và bộ, ngành đã tích cực thực hiện các công việc có tính chất hành chính và có những kế hoạch, hướng dẫn cụ thể.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là công việc hệ trọng, cần được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc; trước mắt, phải tháo gỡ được các "điểm nghẽn" để góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình phát triển của quốc gia.

Cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tổng rà soát đúng theo kế hoạch, yêu cầu và lộ trình đã đề ra; kịp thời báo cáo với Ban Chỉ đạo, Trưởng ban, Phó trưởng Ban chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định, đánh giá độc lập đối với các báo cáo của bộ, ngành và địa phương gửi về; do đó, cần thành lập các nhóm chuyên gia trên từng lĩnh vực để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá kết quả rà soát văn bản đối với các đối tượng chịu sự tác động; tổ chức khảo sát ở một số địa phương, doanh nghiệp (bao gồm cả Nhà nước và tư nhân) để bám sát thực tiễn; chú trọng lấy ý kiến thông qua Cổng pháp luật quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp để bổ sung ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đề ra trên tinh thần tiết kiệm, chi đúng, đủ theo quy định, hướng dẫn chi cụ thể, dễ hiểu, dễ áp dụng, định mức rõ ràng.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch và Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ rà soát hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu huy động cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm; gắn trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương vào kết quả thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng kế hoạch truyền thông sâu rộng để huy động sự tham gia nguồn lực xã hội thực hiện nhiệm vụ này./.

Thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức tổng rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.