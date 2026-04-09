Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp về tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Chiều 9/4, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tổ chức Phiên họp lần thứ nhất.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Cùng tham dự Phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Ngày 10/3/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 09-KL/TW về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó giao Đảng ủy Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 3/4/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 2092, Nghị quyết 2093 về tổng rà soát và thành lập Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo là bước đi cụ thể hóa các quyết nghị quan trọng tại 2 nghị quyết trên.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Dự thảo Kế hoạch triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Dự thảo Hướng dẫn tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với công tác xây dựng pháp luật thời gian tới. Đó là đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, xây dựng bằng được hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo phát triển; chỉ đạo rà soát tổng thể hệ thống pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật quốc gia, kiên quyết khắc phục tình trạng “luật bó,” chồng lấn, đẩy trách nhiệm cho văn bản dưới luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển; lắng nghe chuyên gia, nhà khoa học, kinh nghiệm quốc tế, doanh nghiệp và nhân dân; kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; chuyển từ tư duy “làm luật cho đủ” sang tư duy “làm luật để phát triển.” Hiệu quả thực thi, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị triển khai công tác tổng rà soát gắn với yêu cầu hoàn thiện cấu trúc pháp luật theo Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đã được Bộ Chính trị thông qua.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ mục tiêu của việc tổng rà soát nhằm đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện về thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, từ đó, đề xuất giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên cả nước.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ phức tạp, hệ trọng, với phạm vi đồ sộ, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa hết sức quan trọng, Chủ tịch Quốc hội cho biết đối tượng, phạm vi tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật rất rộng, gồm toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương và địa phương ban hành còn hiệu lực (trừ Hiến pháp) và văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/10/2026. Thời gian rất khẩn trương, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình triển khai tổng rà soát trong tháng 8/2026, Báo cáo kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể trong tháng 12/2026.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định thể chế là một nguồn lực rất quan trọng để phát triển; thể chế thông thoáng, minh bạch sẽ khơi thông, giải phóng, dẫn dắt các nguồn lực khác, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng. Ngược lại, nếu thể chế chậm đổi mới, chồng chéo sẽ trở thành điểm nghẽn lớn nhất và kìm hãm sự phát triển. Do đó, việc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật lần này phải được xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định.

Phó Thủ tướng đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo bám sát kế hoạch triển khai tổng thể việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, địa phương mình và phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan để đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và không hình thức.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan Trung ương và địa phương không chỉ tự rà soát nội bộ mà phải đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động, nhất là người dân, doanh nghiệp và các chủ thể thực thi.

"Quan trọng nhất là phải có sản phẩm đầu ra và sản phẩm đó phải cụ thể, đo đếm được: văn bản nào cần sửa đổi, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới; nội dung sửa đổi là gì, thời gian hoàn thành, cơ quan chịu trách nhiệm. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình để hoàn thiện pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, tái cấu trúc hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, khả thi và hiệu quả," Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

