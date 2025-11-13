Bổ sung dự án sửa đổi Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 367/NQ-CP ngày 13/11/2025 về việc đề nghị bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội.

Thông qua đề xuất bổ sung dự án vào Chương trình lập pháp năm 2025

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua đề xuất bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình lập pháp năm 2025, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 như đề nghị của Bộ Tư pháp tại Tờ trình số 153/TTr-BTP ngày 31/10/2025.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung, báo cáo đề xuất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bổ sung dự án Pháp lệnh nêu trên vào Chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội; chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan triển khai xây dựng Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Gần 3.000 văn bản hợp nhất giúp hệ thống pháp luật minh bạch hơn

Thời gian qua, các quy định về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác này.

Với gần 3.000 văn bản hợp nhất được các Bộ, ngành thực hiện, ký xác thực và công khai sử dụng đã giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuận lợi trong việc tra cứu, áp dụng pháp luật; đồng thời, góp phần hình thành hệ thống pháp luật minh bạch, dễ sử dụng và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn phức tạp, khó tiếp cận do thường xuyên được sửa đổi, bổ sung.

Việc gia tăng các văn bản sửa đổi nhiều văn bản cùng lúc hoặc một văn bản bị nhiều văn bản khác sửa đổi khiến việc cập nhật, tra cứu mất nhiều thời gian, dễ thiếu chính xác, tạo áp lực cho cả cơ quan quản lý và người dân, doanh nghiệp.

Hoàn thiện quy định để bảo đảm hệ thống pháp luật rõ ràng, thống nhất

Để đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, số lượng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung thời gian qua tăng mạnh.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện quy định về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm hệ thống pháp luật rõ ràng, dễ tiếp cận.

Bộ Tư pháp cho biết, dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ở cả Trung ương và địa phương, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định về hợp nhất trong các trường hợp văn bản được đính chính, sửa đổi hoặc hết hiệu lực một phần; đồng thời cập nhật, hoàn thiện mẫu trình bày văn bản hợp nhất phù hợp thực tế./.

