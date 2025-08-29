Chính trị

Bổ sung 5 dự án Luật vào Chương trình lập pháp năm 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 96/2025/UBTVQH15, Nghị quyết số 97/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh minh họa: Doãn Tấn/TTXVN)
Tại 2 nghị quyết trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với 5 dự án, gồm: Luật Chuyển đổi số; Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, rà soát chính sách, điều chỉnh phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về luật sửa đổi, bổ sung.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật được bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025.

Theo đó, 5 dự án Luật trên trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 9/2025./.

