Cà Mau: Củng cố chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày 7/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 64 xã, phường trong tỉnh.

Theo ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ, Cà Mau là tỉnh cực Nam Tổ quốc, sau khi sáp nhập, tỉnh có diện tích tự nhiên khoảng 7.490 km2, dân số hơn 2,6 triệu người với 64 đơn vị hành chính trực thuộc (gồm 55 xã và 9 phường).

Tỉnh Cà Mau có vị trí địa lý đặc biệt với 3 mặt giáp biển, cụm đảo Hòn Khoai nằm ở phía Đông - Nam Mũi Cà Mau, giáp Biển Đông, gần các tuyến hàng hải quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, hội tụ đầy đủ các ngành, lĩnh vực trọng điểm (nông nghiệp, công nghiệp, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, du lịch, kinh tế biển và hạ tầng đồng bộ), từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau (giữa) trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh tập trung chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền theo hướng chủ động, xử lý trực tiếp các vấn đề phát sinh trên thực tế. Tỉnh ban hành trên 45 văn bản triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.​

Kết quả, trước khi hợp nhất hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu (cũ), có 26 cơ quan chuyên môn, 4 tổ chức hành chính, 949 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và cấp huyện.

Sau khi hợp nhất, tỉnh Cà Mau (mới) thành lập 13 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (hợp nhất 13 cơ quan chuyên môn của 2 tỉnh), thành lập Ban Quản lý khu kinh tế (hợp nhất Ban Quản lý khu kinh tế và Ban Quản lý các khu công nghiệp), tổ chức lại Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh (hợp nhất Văn phòng Ban An toàn giao thông 2 tỉnh). Qua đó, giảm 15 tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tỉnh sắp xếp 19 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh còn 15 đơn vị; thành lập, tổ chức lại 146 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ngành còn 131 đơn vị. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo định hướng của Chính phủ, dự kiến giảm thêm 4 đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.​

Đến nay, toàn tỉnh có 15 tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (13 cơ quan chuyên môn, 2 tổ chức hành chính khác) và 256 tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (192 cơ quan chuyên môn và 64 Trung tâm phục vụ hành chính công); 146 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (có 15 đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 131 đơn vị thuộc sở, ngành) và 867 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (677 trường học, 64 Trung tâm công ích, 64 Trạm y tế và 62 Ban quản lý dự án).

Công tác giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét; hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã vận hành ổn định, thông suốt. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,60%, hồ sơ thực hiện trực tuyến đạt 92,74%, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 97,15%, cho thấy hiệu quả tích cực của việc phân cấp, ủy quyền trong nâng cao chất lượng phục vụ.

Việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp gắn với sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong góp phần tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối bên trong, giảm tầng nấc trung gian, bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thông suốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận đóng góp ý kiến về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau 1 năm thực hiện, mặc dù còn nhiều khó khăn do mô hình mới nhưng nhìn chung, các đại biểu đều nhận thấy, đây là chủ trương đúng, hoạt động của bộ máy chính quyền, đơn vị, địa phương đang dần ổn định. Việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức cũng đang đi vào hoạt động có hiệu lực, hiệu quả…​

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh đã mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau, tạo cơ sở pháp lý và động lực để Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh toàn diện Quy hoạch tỉnh theo hướng đồng bộ, tích hợp với Quy hoạch vùng. Việc điều chỉnh này có ý nghĩa chiến lược đối với tầm nhìn phát triển dài hạn và phân bổ hiệu quả nguồn lực trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, các cấp, ngành, địa phương quan tâm xử lý hiệu quả trụ sở dôi dư, sắp xếp hợp lý nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính công vì dân phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc… Cùng với đó là tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của tỉnh đạt từ hai con số trở lên trong năm 2026 cũng như giai đoạn 2026-2030; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, góp phần tạo tăng trưởng, đồng thời chủ động rà soát các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, kịp thời báo cáo đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ.​

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chủ động của cả hệ thống chính trị, Cà Mau phát huy các mô hình, cách làm hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và xử lý công việc trên môi trường điện tử… Qua đó tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành tích tham mưu, thực hiện sau 1 năm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp./.

Cà Mau đầu tư mạnh hạ tầng lưới điện, đón sóng năng lượng tái tạo Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng của tỉnh với đa dạng hình thức nhằm thu hút đầu tư đảm bảo an ninh năng lượng qua hạ tầng khí tự nhiên/LNG.