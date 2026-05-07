Ngành kiểm sát cần xây dựng đội ngũ cán bộ có dũng khí bảo vệ cái đúng

Sáng 7/5, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng Đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Góp phần giữ vững kỷ cương, pháp chế, bảo vệ công lý

Theo chương trình, Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát về 4 nội dung. Đó là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (với Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đơn vị liên quan, tập trung chủ yếu vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với các Nghị quyết chiến lược liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp); công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan; việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 và Kết luận số 12-KL/TW, ngày 19/3/2026 của Bộ Chính trị.

Qua nghe báo cáo và trao đổi tại Hội nghị, Đoàn Kiểm tra ghi nhận Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã lãnh đạo công tác quán triệt, triển khai các Nghị quyết được thực hiện đồng bộ, diện rộng; lãnh đạo công tác tham mưu chiến lược có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề lớn của cải cách tư pháp như đề án về cơ chế kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật dưới luật; đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát; đề án sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự; các đề án liên quan đến bảo vệ lợi ích công, lợi ích nhà nước và nhóm yếu thế. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với nhiều cơ quan Trung ương trong xây dựng pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ, tham gia các đề án lớn về tổ chức bộ máy, tố tụng và cải cách tư pháp.

Đặc biệt, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; Chiến lược dữ liệu ngành kiểm sát đến năm 2030; Đề án chuyển đổi số ngành kiểm sát giai đoạn 2026-2030; thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; triển khai nền tảng quản lý án hình sự và hệ thống dữ liệu chuyên ngành…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Viện Kiểm sát đóng vai trò thầm lặng nhưng cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra "hệ sinh thái" ổn định cho tăng trưởng kinh tế; góp sức thông qua việc đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và bảo vệ các nguồn lực phát triển.

Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ kiểm sát luôn gìn giữ và phát huy những phẩm chất cao quý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn." Đây là kim chỉ nam, là động lực để ngành kiểm sát nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp chế, bảo vệ công lý và xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Cho rằng Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có quy mô tổ chức lớn, phạm vi hoạt động rộng, tính chất công việc đặc thù, trực tiếp gắn với thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ngành kiểm sát nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận công lao, đóng góp của ngành kiểm sát nhân dân, từ việc bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, củng cố chính quyền nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đến bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân.

Hướng tới mô hình Viện kiểm sát điện tử

Định hướng một số nội dung trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải đặt hoạt động của ngành kiểm sát trong tổng thể yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong bối cảnh Đảng ta đang chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược, các chủ trương đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị-xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, phấn đấu thực hiện hai mục tiêu 100 năm (năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao).

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình Viện kiểm sát nhân dân 3 cấp; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính trong toàn ngành.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, ngành kiểm sát thực hiện đầy đủ 4 luật, 2 nghị quyết của Quốc hội khóa XV và 9 nghị quyết quan trọng của Ủy ban Thường vụ đã ban hành (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Nghị quyết số 164 của Quốc hội về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự; Nghị quyết số 1403 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao…).

Đặc biệt, ngành cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, trong hoạt động công tố phải bảo đảm đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, xử lý nghiêm minh, đồng thời cũng bảo đảm tính nhân văn, nhân đạo. Trong kiểm sát hoạt động tư pháp, phải bảo đảm mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật; quyền lực tư pháp được kiểm soát chặt chẽ; phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực ngay từ các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, hiện đại hóa ngành kiểm sát, hướng tới mô hình viện kiểm sát điện tử, cắt bỏ thủ tục trung gian, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, thời gian xử lý hồ sơ thủ công, tăng tính minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ. "Việc ứng dụng công nghệ giúp ngành đạt được 3 mục tiêu là chính xác (giảm sai sót chủ quan); minh bạch (dễ dàng kiểm tra, giám sát); hiệu quả (tiết kiệm thời gian, nhân lực)," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đồng thời, ngành kiểm sát siết chặt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong toàn bộ quá trình tố tụng.

Tiếp thu các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và yêu cầu của Đoàn Kiểm tra, giám sát, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định thời gian tới, ngành kiểm sát sẽ tập trung triển khai toàn bộ các nội dung kết luận, xây dựng Đảng, xây dựng ngành, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ ngành, giữ vững kỷ cương kỷ luật, tăng cường công tác giám sát và đánh giá cán bộ, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động.../.

