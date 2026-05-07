Nghệ An khẩn trương xác minh nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Lam

Nhiều ngày qua, tình trạng cá, tôm chết bất thường xuất hiện dọc sông Lam và sông Đào qua nhiều xã của tỉnh Nghệ An, khiến hàng chục hộ nuôi thủy sản thiệt hại nặng.

Nguyên nhân vẫn chưa được xác định khiến người dân lo lắng. Từ sáng 4/5, nhiều hộ dân nuôi cá lồng, bè trên sông Lam đoạn qua địa phận xã Anh Sơn phát hiện các loại cá trắm, trôi, mè, leo, ghé, ngạnh, bọp chết nổi trắng mặt nước; tình trạng các loại cá, tôm ngoài tự nhiên cũng rúc vào bờ, chết hàng loạt.

Sau đó, từ ngày 5-6/5, tiếp tục ghi nhận nhiều khu vực hạ lưu sông Lam chảy qua các xã Bạch Ngọc, Đô Lương, Anh Sơn Đông xuất hiện tình trạng nhiều cá, tôm nổi lờ đờ trên mặt nước, sau đó chết hàng loạt.

Theo anh Phạm Văn Trí, xã Anh Sơn Đông, lồng nuôi cá trắm, cá leo của các gia đình đã bị thiệt hại nặng; sáng sớm kiểm tra thì cá đã chết trắng, không kịp xử lý.

Nhiều chủ nuôi khác cũng chia sẻ khoảng 3 giờ ngày 5/5, cá nuôi trong lồng bất ngờ nổi đầu lên nhiều rồi chết hàng loạt. Hàng tấn cá thương phẩm sắp đến kỳ thu hoạch bị mất trắng.

Nhiều hộ nuôi cá đã vớt cá bị chết đồng loạt khỏi lồng bè để hạn chế ô nhiễm môi trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Các điểm xuất hiện cá nuôi lồng, bè chết nằm dọc hạ lưu sông Lam, cách khu vực ghi nhận cá nuôi trong lồng, bè chết hàng loạt tại xã Anh Sơn từ 15 đến 30km.

Ông Thành Đặng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Ngọc xác nhận tình trạng cá, tôm trên lưu vực sông Lam chảy qua địa bàn chết hàng loạt, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Nghệ An đã về địa phương lấy mẫu nước và mẫu cá để kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Sông Lam đoạn khu vực Cống bara Đô Lương - nơi sông Đào đấu nối để lấy nước đưa về hạ du - nhiều người dân địa phương đi thuyền gỗ, xuống máy kích thước nhỏ gắn động cơ di chuyển trên sông dùng vợt lưới vớt các loại cá trôi, nổi trên sông.

Anh Nguyễn Thọ Tùng, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An thông tin: "Mấy hôm trước thời tiết rất nắng nóng, sau đó vào chiều ngày 3/5 có mưa dông và xuất hiện mưa đá ở nhiều địa bàn. Không biết cá chết do thời tiết hay nguồn nước bị ô nhiễm. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có kết luận để người dân yên tâm sản xuất. Hiện các hộ nuôi cá lồng, bè và người dân địa phương đang khẩn trương thu gom, xử lý cá chết nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường."

Chính quyền địa phương các xã ghi nhận cá chết hàng loạt trên sông Lam như Anh Sơn, Đô Lương, Bạch Ngọc... đã có báo cáo đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh, tìm nguyên nhân gây hiện tượng cá chết; đồng thời kiến nghị sớm có chính sách hỗ trợ các hộ nuôi thủy sản bị thiệt hại.

Như TTXVN đã đưa tin, trước đó, từ sáng 4/5, trong lúc kiểm tra các lồng bè nuôi cá trên sông Lam, nhiều hộ dân tại xã Anh Sơn phát hiện cá chết nổi trắng mặt nước.

Các loại cá bị chết khá đa dạng về loại, từ cá trắm đen, trắm cỏ, trôi, mè, leo, ghé, ngạnh, bọp... trọng lượng phổ biến từ 0,5 đến 3kg.

Theo người dân, hiện tượng này xuất hiện từ sáng sớm và lan nhanh, rộng xuống khu vực nuôi trồng trên hạ lưu sông Lam.

Cá nuôi trong lồng bè trên sông Lam bị chết, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan vụ việc, ngày 6/5, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An có báo cáo sơ bộ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh về vụ cá nuôi lồng chết hàng loạt tại xã Anh Sơn.

Đơn vị này đã phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn kiểm tra thực tế khu vực nuôi cá lồng trên sông Lam (đoạn qua thôn Kim Nhan 1) và làm việc với các hộ dân nuôi cá lồng, bè trên sông.

Người dân địa phương cho biết trong sáng 4/5 cá thương phẩm cho giá trị kinh tế cao nuôi trong lồng bè bất ngờ bỏ ăn, nổi đầu rồi chết hàng loạt. Cá chết nguyên con, màu sắc bình thường, nội tạng không xuất huyết, mang có nhiều nhớt.

Từ năm 2009 đến nay, khu vực này chưa từng ghi nhận hiện tượng cá chết hàng loạt theo mùa hoặc do dịch bệnh như các năm trước; quá trình nuôi, các chủ lồng, bè nuôi thực hiện quy trình kỹ thuật và phòng bệnh đầy đủ.

Thống kê từ Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn, có 13 hộ dân bị ảnh hưởng với 19 lồng nuôi, tổng thiệt hại gần 9 tấn cá.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An nhận định ban đầu nguyên nhân có thể do chất lượng môi trường không đảm bảo (thiếu oxy hòa tan đột ngột trong nước hoặc ảnh hưởng của khí độc...).

Đơn vị này đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh nguồn phát thải (nếu có) và xử lý trách nhiệm liên quan theo quy định./.

