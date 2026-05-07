Thời tiết ngày 7/5: Bắc Bộ chiều tối mưa dông, Nam Bộ có nơi nắng nóng 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/5, thời tiết cả nước có sự phân hóa rõ rệt.

Trong khi khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An chuyển mây dông, có nơi mưa rất to từ chiều tối, thì tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì với nhiệt độ phổ biến từ 32-35 độ C.

Dự báo cụ thể các khu vực

Thủ đô Hà Nội

- Sáng nắng, chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, từ đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Vùng Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

