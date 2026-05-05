Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn các công trình xây dựng mùa mưa bão

Ngày 5/5, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trước bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, thời tiết được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến cực đoan, mưa bão, dông lốc khó lường, Sở Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội; các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2026.

Cụ thể, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến mưa, bão lũ lụt năm 2026; kịp thời kiểm tra, bổ sung phương án sát với thực tế, khả thi, đảm bảo chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó có hiệu quả với mọi diễn biến của thời tiết.

Đơn vị chỉ đạo các nhà thầu chủ động bố trí kinh phí, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, các điều kiện đảm bảo để thực hiện phương án phòng, chống thiên tai, lụt, bão, dông lốc theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức tập huấn, triển khai các phương án bảo đảm kịp thời xử lý các sự cố do lụt, bão, dông lốc gây ra ngay từ sớm.

Cùng với đó, chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tham gia xây dựng công trình thường xuyên kiểm tra dàn giáo, vật tư, các máy móc, thiết bị làm việc trên cao; gia cố các thiết bị như giàn giáo thi công, máy vận thăng… đảm bảo ổn định, liên kết chắc chắn với kết cấu công trình; đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn điện, an toàn thiết bị và máy thi công; có biện pháp cụ thể đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp trên công trình (gia cố, bổ sung giằng, liên kết để đảm bảo ổn định, liên kết chắc chắn với kết cấu công trình; hạ độ cao cần trục tháp…); tuân thủ quy trình hướng dẫn an toàn cần trục tháp của nhà sản xuất.

Trường hợp cần trục tháp có nguy cơ va chạm tay cần với các công trình cao tầng lân cận, yêu cầu nhà thầu phải có phương án cụ thể để đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa bão.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội; Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO); Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội; Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội; Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội... kiểm tra, rà soát để phát hiện các khiếm khuyết của công trình đang sử dụng có nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình trong mùa mưa bão và dông lốc.

Đối với các công trình nhà cao tầng có tầng hầm, công trình ngầm phải có biện pháp chống ngập; tổ chức kiểm tra, rà soát lại hoạt động của các máy móc, thiết bị nhằm đảm bảo cho việc bơm tiêu nước trong tầng hầm, công tác an toàn sử dụng điện, công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy trong tầng hầm, công trình ngầm.

Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội đôn đốc, phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội lập danh sách nhà xuống cấp, lập phương án sửa chữa, phương án phòng chống và chuẩn bị địa điểm di chuyển nhân dân khi công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm do mưa bão xảy ra.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội và Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình đã và đang thi công, công trình thuộc trách nhiệm quản lý để có phương án cụ thể đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và tài sản khi xảy ra mưa bão.

Song song với đó, các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Nội đôn đốc các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công trong mùa mưa bão, đảm bảo chất lượng, an toàn; phải có phương án đảm bảo an toàn các vật tư, vật liệu, các nhà kho, các sản phẩm, bán thành phẩm xây dựng và vật liệu dễ hư hỏng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão, dông lốc gây ra.

Có phương án cụ thể cho công trình đang thi công và phải chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực, phương tiện và thiết bị vật tư phòng chống mưa bão, dông lốc bất thường; thực hiện diễn tập tình huống và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ.”

Đối với các công trình sử dụng cần trục tháp, chỉ đạo nhà thầu thi công có biện pháp cụ thể đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp trên công trình (gia cố, bổ sung giằng, liên kết để đảm bảo ổn định, liên kết chắc chắn với kết cấu công trình; hạ độ cao cần trục tháp…); tuân thủ quy trình hướng dẫn an toàn cần trục tháp của nhà sản xuất.

Trường hợp cần trục tháp có nguy cơ va chạm tay cần với các công trình cao tầng lân cận, yêu cầu nhà thầu phải có phương án cụ thể để đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa bão. Các công trình xây dựng đang thi công phần ngầm, các công trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cấp thoát nước, hầm… yêu cầu nhà thầu có biện pháp thi công phù hợp đảm bảo an toàn trong thi công mùa mưa bão, đặc biệt lưu ý biện pháp thi công nền đất, tường chắn…

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản và công trình thuộc trách nhiệm quản lý, sử dụng của mình trước mùa mưa bão năm 2026; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, lực lượng xung kích và lực lượng cấp xã triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cụ thể theo phương châm “4 tại chỗ,” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; bố trí sẵn sàng phương án, thiết bị, con người, nguồn lực để kịp thời xử lý với các sự cố bất ngờ xảy ra./.

