Liên tiếp ứng cứu thành công 2 tàu cá nước ngoài gặp sự cố trên biển

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hải Phòng hỗ trợ tàu cá Trung Quốc neo buộc cố định chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành lai dắt vào âu cảng. (Ảnh: TTXVN phát).

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, trong hai ngày 4 và 5/5, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ (Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng) liên tiếp phát hiện và cứu hộ, cứu nạn thành công hai tàu cá nước ngoài cùng nhiều thuyền viên gặp nạn trên biển.

Theo đó, vào hồi 7 giờ ngày 4/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền vùng biển, tổ công tác của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đã phát hiện phương tiện vỏ gỗ bọc composite đang mắc cạn tại bãi đá ngầm gần đảo Bạch Long Vĩ.

Qua kiểm tra sơ bộ, phương tiện là tàu cá nước ngoài, mang số hiệu 14106, trên phương tiện có 4 thuyền viên. Tại thời điểm tiếp cận, các thuyền viên đang trong tâm lý hoảng loạn, phương tiện bị dạt vào bờ đá ngầm có nguy cơ bị sóng biển làm gẫy dẫn đến chìm đắm.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo đơn vị huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp; phương tiện được các lực lượng chức năng chằng buộc, neo đậu cố định bảo đảm an toàn; đồng thời toàn bộ thuyền viên trên tàu được đưa vào bờ để chăm sóc y tế và tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân đạo theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Đến rạng sáng 5/5, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ tiếp tục phát hiện 1 phương tiện tàu cá nước ngoài khác, mang số hiệu 13377 bị mắc cạn gần đảo, cách vị trí tàu mang số hiệu 14106 bị nạn trước đó khoảng 200m, trên tàu có 6 thuyền viên là người nước ngoài; toàn bộ thuyền viên trên tàu tiếp tục được Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu hộ và đưa lên bờ an toàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tổ chức thăm hỏi, động viên sau khi các thuyền viên được đưa lên tàu Biên phòng an toàn. (Ảnh: TTXVN phát).

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và các vụ tai nạn tàu cá nước ngoài liên tiếp xảy ra, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã tăng cường lực lượng, phương tiện ra đảo Bạch Long Vĩ. Tổ công tác sẽ hỗ trợ đơn vị tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Làm việc với lực lượng chức năng sau khi được thăm khám sức khỏe và ổn định tâm lý, các thuyền viên cho biết hai tàu cá bị nạn là tàu Trung Quốc, do thời tiết trên biển có dông lốc, sóng to, gió lớn, phương tiện đang khai thác thủy sản bị hỏng máy, dẫn đến mất phương hướng và trôi dạt tự do. Chỉ đến khi được Bộ đội Biên phòng Việt Nam cứu hộ, họ mới biết mình đã lạc sâu vào vùng biển Việt Nam.

Đến trưa 5/5, tàu cá mang số hiệu 13377 bị nạn đã được lực lượng chức năng hỗ trợ lai dắt thành công vào âu cảng Bạch Long Vĩ bảo đảm an toàn. Tàu cá 14106, đang tiến hành gia cố, neo buộc tại vị trí bị nạn, chờ thời tiết thuận lợi tiếp tục tổ chức cứu hộ. Toàn bộ 10 thuyền viên Trung Quốc đi trên hai phương tiện được hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm, quần áo bố trí ăn nghỉ tại đặc khu Bạch Long Vĩ.

Việc liên tiếp cứu hộ, cứu nạn kịp thời hai tàu cá nước ngoài gặp nạn trên biển không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là minh chứng rõ nét cho cam kết về việc Việt Nam tích cực xây dựng một vùng biển hòa bình, hữu nghị và nhân đạo theo đúng thông lệ và luật pháp quốc tế./.

