Đảo Sơn Ca kịp thời hỗ trợ tàu cá ngư dân gặp sự cố trên biển

Lãnh đạo Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) vừa thông tin, sau gần hai ngày (từ ngày 7/9) tập trung sửa chữa cho tàu cá số hiệu BĐ98099 TS, đánh bắt hải sản tại khu vực đảo Sơn Ca (Trường Sa-Khánh Hòa) gặp sự cố hỏng máy, đến chiều 8/9, tàu cá này đã được đơn vị khắc phục sửa chữa xong và trở lại hoạt động bình thường, tiếp tục hành trình khai thác trên biển.

Trước đó, trong quá trình đánh bắt hải sản cách đảo Sơn Ca khoảng 31 hải lý về hướng Đông Nam, tàu BĐ98099 TS, do ông Lê Thanh Bình (khu phố Tăng Long, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, gặp sự cố gãy khớp nối chân vịt vào đuôi hộp số.

Ngay sau đó, tàu BĐ97057 TS do ông Dư Bình làm thuyền trưởng đã đến lai dắt phương tiện gặp nạn trên về gần đảo.

Tuy điều kiện sóng gió lớn, nhưng được sự hỗ trợ của lực lượng đảo Sơn Ca, tàu BĐ98099 TS đã được tổ chức lai dắt cập bến an toàn. Ngay khi vào bờ, cán bộ kỹ thuật của đảo đã xuống tàu khảo sát, phối hợp hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố.

Đảo Sơn Ca tặng nhu yếu phẩm cho ngư dân của tàu BĐ98099 TS. (Ảnh: TTXVN phát)

Đơn vị đã khám, cấp thuốc cho mọi người trên tàu; trao tặng cờ Tổ quốc và cung cấp 10.000 lít nước ngọt cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các thuyền viên.

Được biết, ngoài thuyền trưởng Lê Thanh Bình, trên tàu còn có 14 lao động cùng đi trong hành trình khai thác hải sản.

Thuyền trưởng Lê Thanh Bình xúc động chia sẻ: Khi tàu gặp sự cố giữa biển khơi, các anh em rất lo lắng. Nhờ có bộ đội trên đảo Sơn Ca kịp thời cứu giúp, lai dắt và hỗ trợ nhu yếu phẩm, mọi người đã yên tâm khắc phục hỏng hóc, tiếp tục bám biển.

Bộ đội trên đảo Sơn Ca thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân giữa trùng khơi.

Việc kịp thời ứng cứu, hỗ trợ ngư dân gặp nạn của lực lượng trên đảo Sơn Ca không chỉ góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân mà còn thể hiện tình quân dân gắn bó, là chỗ dựa tin cậy cho ngư dân khi vươn khơi bám biển.

Hoạt động này khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng trên các đảo, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, vừa đồng hành cùng ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường./.

