Đưa thuyền trưởng gặp sự cố về sức khỏe vào đảo Phú Quý cứu chữa

Chiều 22/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa kịp thời cấp cứu, chăm sóc cho một thuyền trưởng tàu cá bị sự cố sức khỏe khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Ông Nguyễn Ngọc Minh (48 tuổi, thường trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), thuyền trưởng của tàu cá BĐ-98156 TS đã được các cán bộ, chiến sỹ và ngư dân đưa đến Trung tâm Quân dân y Đặc khu Phú Quý để cấp cứu ngay khi được đưa từ biển vào đảo Phú Quý.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 22/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý nhận được tin báo của các thuyền viên tàu cá BĐ 98156 TS, hành nghề mành chụp, gồm 11 lao động, do ông Minh làm thuyền trưởng. Trong quá trình khai thác hải sản trên biển, ông Minh bị đau bụng, không ăn uống được và tàu cá đang khẩn cấp quay vào đảo Phú Quý.

Nhận được tin báo về tình hình sức khỏe thuyền trưởng đang xấu dần và đề nghị hỗ trợ của ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã chỉ đạo Trạm kiểm soát Biên phòng liên lạc thường xuyên với tàu cá, nắm chắc thời gian tàu cập cảng để sẵn sàng hỗ trợ. Sau 2 giờ 40 phút, tàu cập cảng và Đồn Biên phòng đã triển khai hỗ trợ khẩn cấp.

Do người bệnh vẫn có triệu chứng đau bụng, Trung tâm Quân dân y Đặc khu Phú Quý thực hiện các thủ tục chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị./.

