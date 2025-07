Cứu hộ thành công tàu cá trôi dạt trên vùng biển Hưng Yên

Ngày 20/7, thông tin từ Ban Chỉ huy Hải đội Biên phòng 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên) cho biết, lực lượng của đơn vị này mới cứu hộ, cứu nạn thành công một tàu cá gặp nạn trôi dạt trên vùng biển tỉnh Hưng Yên.

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 19/7/2025, nhận được thông báo của Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên) về việc phương tiện không biển số, công suất 24cv của anh Đinh Văn Thành (sinh năm 1973, trú tại Thôn Hoà, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh hoá) bị hỏng máy, trôi dạt trên vùng biển tỉnh Hưng Yên, tại toạ độ (20•21’560’’ N - 106•44’800’’ E), cách bờ khoảng trên 10 hải lý, nguy cơ chìm đắm cao. Trên phương tiện lúc đó có một người là anh Đinh Văn Thành.

Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã điều động tàu BP 03-11-01 cùng 6 cán bộ, chiến sỹ cơ động ra vị trí phương tiện bị nạn.

Mặc dù khi đó thời tiết mưa dông, sóng to, gió lớn do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, song với tinh thần quyết tâm chạy đua cùng thời gian, đến 17 giờ cùng ngày lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận được phương tiện và tổ chức đưa ngư dân, lai dắt phương tiện bị nạn vào cảng Hải đội Biên phòng 2 an toàn lúc 20 giờ cùng ngày.

Sức khỏe của ngư dân ổn định. Hiện nay, ngư dân và phương tiện này vẫn đang được neo đậu tại bến cảng và được sự chăm sóc của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Hưng Yên.../.

