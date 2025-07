Hà Tĩnh: Dông lốc làm chìm 20 tàu thuyền đang neo đậu, 2 tàu mất kết nối

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha), nhiều tỉnh thành ở khu vực miền Bắc đã xuất hiện mưa to tới rất to trong buổi chiều ngày 19/7. Cơn giông, gió đã quật đổ một số giàn đèn và khung sân khấu sự kiện K-pop Lovers Festival 2025