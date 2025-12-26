Quảng Ngãi: Sự cố tràn dầu ảnh hưởng đến 18ha đất sản xuất ở thôn Thuận Phước

Ngày 26/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi Ung Đình Hiền cho biết sự cố tràn dầu trên địa bàn xã đã ảnh hưởng đến 18ha đất sản xuất cùng hồ nuôi tôm của người dân thôn Thuận Phước và đang có nguy cơ lan rộng.

Theo ông Ung Đình Hiền, sáng 24/12, dầu DO chảy tràn ra khu vực đang canh tác trồng lúa và dòng chảy sông Đầm-bầu Cá Cái.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Phân kho 85 thuộc Kho 182, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kết hợp với lực lượng kiểm định đồng hồ lưu lượng tổ chức nhập dầu vào đơn vị. Trong quá trình nhập dầu, bộ phận kiểm định chất lượng xăng dầu thao tác không đúng kỹ thuật làm dầu tràn ra ngoài phía mương nước của đơn vị.

Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường đã tổ chức kiểm tra hiện trường và yêu cầu Phân kho 85/Kho 182/Cục Xăng dầu tại Dung Quất khẩn trương có biện pháp ngăn chặn, khắc phục sự cố, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng lan rộng (dùng phao gom dầu và giấy thấm dầu).

Qua rà soát, lực lượng chức năng ghi nhận sơ bộ diện tích bị ảnh hưởng là hơn 15ha đất đang trồng lúa và hơn 3ha nuôi trồng thủy sản của người dân.

Sự cố rò rỉ dầu đang ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nhân dân tại địa bàn thôn Thuận Phước, xã Vạn Tường và nguy cơ làm phát tán, lan rộng ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn; đồng thời mùi hôi nồng khó chịu của dầu DO làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đang sinh sống tại đây.

Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường đang tổ chức thống kê cụ thể chi tiết số lượng, đối tượng bị ảnh hưởng, phối hợp với đơn vị vận hành phân kho triển khai các biện pháp ngăn chặn dầu lan rộng ra môi trường./.

