Vĩnh Long: Đề xuất nâng cấp, xây thêm nhiều bệnh viện

Chiều 6/5, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị nghe Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời, nghe báo cáo việc sắp xếp, tổ chức lại trạm y tế về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý và các nội dung liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn với nguồn nhân lực và có tác động lâu dài đến sự phát triển của địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Do đó, các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh cần quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị của ngành y tế, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 07-CTr/TU của Tỉnh ủy, trong đó xác định y tế là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, triển khai các Nghị quyết số 57-NQ/TW và 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng triển khai các giải pháp đột phá nâng cao sức khỏe nhân dân.

Qua thực hiện, nhiều chỉ tiêu y tế đạt và vượt kế hoạch: Số bác sỹ đạt 10,6/10.000 dân (trên 98% kế hoạch năm 2026); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,1%; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi; 100% cơ sở y tế triển khai hồ sơ bệnh án điện tử...

Trong công tác chuyên môn, ngành đã triển khai thành công 92 kỹ thuật chuyên khoa sâu, với tỷ lệ điều trị thành công từ 95-100%, tương đương tuyến Trung ương; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa hơn 2,1 tỷ đồng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 10.362 người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho biết, từ nay đến năm 2030, ngành phấn đấu đạt các mục tiêu: tuổi thọ trung bình người dân từ 75,5 tuổi trở lên; đạt 11,6 bác sỹ/vạn dân; 100% trạm y tế xã có 5 bác sỹ; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%...

Để thực hiện các mục tiêu này, ngành đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư nguồn lực triển khai các chương trình, đề án trọng điểm như: Đầu tư 3 bệnh viện hạng I trở thành trung tâm kỹ thuật cao của vùng; xây mới Bệnh viện Lão khoa (300 giường), Bệnh viện Chuyên khoa Mắt (100 giường); phát triển hệ thống cấp cứu 115 theo hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 4.0 trong điều hành thông minh, định vị chính xác xe cấp cứu và người bệnh./.

Xây dựng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xứng tầm trung tâm y tế chuyên sâu Bệnh viện TW Thái Nguyên làm chủ nhiều kỹ thuật cao như ghép tạng từ người cho sống, phẫu thuật tim hở, can thiệp mạch não, hỗ trợ sinh sản, sàng lọc và chẩn đoán sớm nhiều bệnh lý phức tạp.

​