Xây dựng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xứng tầm trung tâm y tế chuyên sâu

Chiều 25/2, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026) và trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2025.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự và phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, các thầy thuốc của bệnh viện qua các thời kỳ; đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tập thể Bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh; tăng cường đào tạo hợp tác quốc tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, hiện đại hàng đầu khu vực phía Bắc, qua đó góp phần hiện thực hóa hiệu quả các mục tiêu đột phá được xác định trong Nghị quyết 72 và các nghị quyết của Quốc hội về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Được thành lập từ tháng 7/1951, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hiện có quy mô trên 2.000 giường bệnh thực kê, gần 2.000 cán bộ, viên chức và người lao động; mỗi ngày thực hiện khám từ 1.700-1.900 lượt người bệnh ngoại trú và điều trị nội trú cho khoảng 1.500-1.700 bệnh nhân.

Những năm qua, bệnh viện không ngừng phát triển chuyên môn sâu, làm chủ nhiều kỹ thuật cao như ghép tạng từ người cho sống, phẫu thuật tim hở, can thiệp mạch não, hỗ trợ sinh sản, sàng lọc và chẩn đoán sớm nhiều bệnh lý phức tạp; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị và trải nghiệm người bệnh.

Bệnh viện hiện là một trong sáu bệnh viện hạng Đặc biệt quốc gia, được xếp cấp chuyên sâu tại khu vực năm 2025; đồng thời là cơ sở thực hành chính của Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên và các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe./.

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng thêm bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản khoa Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, qua khảo sát thực tế, Sở ghi nhận trên địa bàn khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) còn nhiều vị trí đất có thể bổ sung vào quy hoạch đất cho ngành Y tế.