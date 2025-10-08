TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng thêm bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản khoa

Ngày 8/10, theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa các khu vực, đơn vị đang đề xuất lãnh đạo Thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng cơ sở 2 và cơ sở 3 của Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Ung Bướu tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, qua khảo sát thực tế, Sở ghi nhận trên địa bàn khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) còn nhiều vị trí đất có thể bổ sung vào quy hoạch đất cho ngành Y tế.

Trong đó, có 2 cơ sở nhà đất của Bệnh viện Bà Rịa (cũ) và Bệnh viện Lê Lợi (cũ) hiện chưa được tái sử dụng sau khi 2 bệnh viện đa khoa trên đã chuyển sang cơ sở mới.

Do đó, Sở Y tế kiến nghị sẽ sử dụng 2 cơ sở nhà đất này để ưu tiên xây dựng các bệnh viện chuyên khoa thuộc chuyên ngành Ung bướu và Sản khoa. Đây là hai chuyên khoa mà nhiều năm qua, ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) vẫn gặp nhiều khó khăn về nhân lực nên chưa thể triển khai hiệu quả.

Do đó, người dân trong khu vực phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên của Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) để khám và điều trị, gây nhiều bất tiện cho người dân, đồng thời làm gia tăng áp lực quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối.

Sở Y tế kiến nghị lãnh đạo Thành phố chấp thuận chủ trương cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối về sản phụ khoa (gồm Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương) triển khai cơ sở 2 tại Bệnh viện Lê Lợi (cũ, địa chỉ 22 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu) và Bệnh viện Ung bướu triển khai cơ sở 3 tại Bệnh viện Bà Rịa (cũ, địa chỉ 13 phường Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).

Đây là các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang quá tải bệnh nhân.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc chuyển đổi hoàn toàn phù hợp khi các khu đất này đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu (cũ) và đã được công bố đồ án quy hoạch thành bệnh viện.

Đồng thời, việc chuyển đổi cũng phù hợp với định hướng của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực y tế trên địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương, Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan để xây dựng đề án thành lập cơ sở 2, cơ sở 3 của các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối tại cơ sở nhà đất Bệnh viện Lê Lợi (cũ) và cơ sở nhà đất Bệnh viện Bà Rịa (cũ) để trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

Đây là hoạt động tiếp nối nhằm cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ y tế đến người dân ở khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu mà Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai.

Thời gian qua, Sở Y tế đã thực hiện nhiều chương trình như: Luân phiên bác sỹ chuyên khoa của các bệnh viện đầu ngành của Thành phố đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo; ký kết hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của Thành phố.

Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục tìm những giải pháp mang tính đột phá, khả thi tham mưu lãnh đạo Thành phố nhằm rút ngắn hơn nữa khoảng cách người dân được chăm sóc sức khỏe giữa các khu vực thuộc Thành phố./.

