Thành phố Hồ Chí Minh: Một phòng khám tái phạm "vẽ bệnh" để moi tiền

Ngày 15/8, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Sở đã kiểm tra và phát hiện Phòng khám Đa khoa Tháng Tám (địa chỉ 74 Cách mạng tháng Tám, phường Xuân Hòa) tái diễn hành vi "vẽ bệnh", moi tiền, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép.

Những ngày qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được các thông tin phản ánh của người dân về việc Phòng khám đa khoa Tháng Tám có dấu hiệu "vẽ bệnh", moi tiền.

Một người dân cho biết, chị đến phòng khám này để bỏ thai, ban đầu nhân viên phòng khám tư vấn phá thai nội khoa với giá thấp nhưng khi người này đang trên giường tiểu phẫu, thực hiện thủ thuật thì nhân viên phòng khám liên tục thông báo phát sinh thêm chi phí. Thậm chí lúc thực hiện thủ thuật, nhân viên cố tình làm rất đau để người bệnh sử dụng gói dịch vụ đặc biệt với giá 26 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Kiểm tra-Pháp chế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa tiến hành kiểm tra Phòng khám Đa khoa Tháng Tám.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu phòng khám cung cấp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để làm rõ các nội dung liên quan.

Ban đầu, phòng khám chỉ cung cấp cho Đoàn kiểm tra hồ sơ bệnh án ngày 6/8/2025 "chẩn đoán thai 8 tuần 3 ngày, không đơn thuốc, phiếu thu tiền có giá 580.000 đồng gồm phí khám chuyên khoa và xét nghiệm".

Bác sỹ L.H.L (bác sỹ điều trị trực tiếp) giải trình với Đoàn kiểm tra thai phụ chỉ đến khám, không thực hiện thủ thuật.

Tuy nhiên, khi Đoàn đưa các phiếu thu mà người bệnh cung cấp đã thực hiện các dịch vụ tại đây vào ngày 6/8/2025. Trong đó có 2 phiếu thu đều ghi "phí kế hoạch hóa" với số tiền lần lượt 2,8 triệu đồng và 26 triệu đồng thì Phòng khám mới cung cấp thêm hồ sơ bệnh án thứ 2 ghi ngày 7/8/2025 có nội dung: "Đình chỉ thai 8 tuần 3 ngày bằng phương pháp hút chân không".

Với vi phạm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn (Phòng khám được Sở Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật phá thai đến hết 7 tuần), ngoài hình thức phạt chính là phạt tiền với khung phạt tối đa, Phòng khám Đa khoa Tháng Tám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 4 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 3 tháng.

Còn riêng bác sỹ L.H.L cũng đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính do chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi, hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 3 tháng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Phòng khám Đa khoa Tháng Tám vi phạm quy định khám, chữa bệnh.

Trước đó, ngày 6/11/2024, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phòng khám Đa khoa Tháng Tám do có hành vi: Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 18 tuần).

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng khám Đa khoa Tháng Tám là một trong những phòng khám thuộc "danh sách đen" của Phòng Kiểm tra-Pháp chế (trước đây là Phòng Thanh tra) của Sở Y tế vì đã nhiều lần vi phạm với hoạt động "vẽ bệnh", moi tiền người bệnh, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người bệnh.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ bổ sung những biện pháp xử phạt hành chính nghiêm hơn nữa như tước giấy phép hoạt động và đình chỉ hành nghề vĩnh viễn.

Đồng thời, đơn vị này cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành điều tra, làm rõ./.

