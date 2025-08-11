Đình chỉ Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng vì dùng bác sỹ giả để “vẽ bệnh”

Ngày 11/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ số 180 Trần Phú, phường Hải Châu), do bác sỹ Lê Hồng Hải phụ trách chuyên môn.

Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, phòng khám này không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 52, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Thời hạn đình chỉ là 4 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định.

Trong thời gian này, phòng khám được yêu cầu khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra trong biên bản kiểm tra ngày 14/7. Trường hợp không khắc phục sau thời hạn đình chỉ, Sở Y tế thành phố sẽ tiến hành thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 01116/ĐNA-GPHD.

Theo cơ quan Công an, Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng hoạt động với pháp nhân là Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với phòng khám nói trên với số tiền 148,5 triệu đồng vào ngày 5/8/2025 vì hàng loạt sai phạm về môi trường và an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng) về hành vi “Lừa dối khách hàng,” quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với 4 bị can; lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với 3 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm của phòng khám.

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã cho các "bác sỹ giả" sử dụng các thủ đoạn "vẽ bệnh" nhằm thu tiền thu tiền bệnh nhân.

Khi tư vấn cho bệnh nhân, những bác sỹ “giả” đưa thông tin không đúng về từng khâu thủ thuật để tăng giá các gói dịch vụ, thu tiền cao hơn nhiều so với thực tế./.

Xử phạt phòng khám “vẽ bệnh, moi tiền” tại Đà Nẵng 148,5 triệu đồng Công an xác định, trong quá trình hoạt động, phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ chỉ đăng ký trên giấy tờ, không khám, điều trị trực tiếp mà thay vào đó là sử dụng nhân viên không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định để giả bác sĩ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh.