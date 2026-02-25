Phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII viết về ngành y tế

Chiều 25/2, tại trụ sở Bộ Y tế đã chính thức diễn ra lễ phát động Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế khẳng định cuộc thi nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Y tế; đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Y tế.

“Để những câu chuyện đẹp không bị lãng quên, vai trò của báo chí và những người cầm bút là vô cùng quan trọng. Báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là cầu nối lòng nhân ái, là cánh tay nối dài của ngành y tế đến với nhân dân. Ngòi bút chính là ngọn lửa thắp sáng những giá trị đạo đức, lan tỏa năng lượng tích cực và giúp xã hội có cái nhìn thấu cảm hơn với những nhọc nhằn của nghề y,” Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh.

Đại diện đơn vị tổ chức, nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, điểm mới nổi bật của cuộc thi lần thứ VII chính là việc mở rộng thêm hạng mục ảnh, bên cạnh hạng mục bài viết truyền thống.

Ban Tổ chức mong muốn, bên cạnh sức mạnh của ngôn từ, những khoảnh khắc chân thực được ghi lại qua ống kính nhiếp ảnh sẽ mang đến một góc nhìn đa chiều, sống động và giàu cảm xúc hơn về chân dung người thầy thuốc Việt Nam. Những giọt mồ hôi sau ca mổ kéo dài, những nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân khi được ra viện, hay hình ảnh người thầy thuốc băng rừng trong bão lũ... tất cả sẽ trở thành những tư liệu vô giá, khắc họa đậm nét tinh thần "Lương y phải như từ mẫu" trong thời đại mới.

Nhà báo Trần Tuấn Linh thông tin, để đảm bảo cuộc thi đạt chất lượng chuyên môn cao nhất, Ban Tổ chức đã mời những văn nghệ sỹ, nhà báo uy tín tham gia Hội đồng Giám khảo. Sự góp mặt của các chuyên gia, các nhà báo uy tín vừa đảm bảo tính khách quan, công tâm vừa nâng tầm giá trị nghệ thuật và báo chí của cuộc thi.

Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2026).

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế tặng hoa cho Ban giám khảo của Cuộc thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Ban Tổ chức, về thể lệ, đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cũng như người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Các tác phẩm phải phản ánh nhân vật là người thật, việc thật, có địa chỉ cụ thể và hành động tiêu biểu. Bài viết dự thi có dung lượng tối đa 4.500 từ, được khuyến khích trình bày theo các hình thức báo chí hiện đại như Multimedia, Longform. Ở hạng mục ảnh, các tác giả có thể gửi ảnh đơn hoặc ảnh bộ (từ 5 đến 8 ảnh), phản ánh chân thực các hoạt động chuyên môn y tế.

Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi lần thứ VII được mở rộng giá trị so với mùa giải gần nhất do có 2 hạng mục riêng biệt và giá trị giải thưởng tương đương.

Về thời hạn và hình thức đăng tải, tất cả tác phẩm phải được viết, tác nghiệp trong thời gian từ Lễ phát động (25/2) đến hết thời hạn nhận tác phẩm (30/11/2026). Các tác phẩm có chất lượng sẽ được đăng tải trên các ấn phẩm và các nền tảng mạng xã hội của Báo Sức khỏe và Đời sống. Sau khi cuộc thi kết thúc, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu nhất để xuất bản cuốn sách “Sự hy sinh thầm lặng VII”.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 2/2027./.

