"Ngân hàng máu sống di động" kịp thời cứu người cần truyền máu

Ngày 25/2, hai tình nguyện viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Lạng Sơn là Đại úy Nguyễn Ngọc Tân (sinh năm 1996), cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh và chị Trần Thị Thu Hiền (sinh năm 1983), trú tại phường Tam Thanh đã hiến máu đột xuất, giúp một bệnh nhân cao tuổi vượt qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân Phùng Thị Thìn (sinh năm 1952), trú tại xã Bằng Mạc nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn chiều 20/2 trong tình trạng co giật, tê bì chân tay, hoa mắt, chóng mặt… Qua thăm khám, bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị thiếu máu (nhóm máu A). Bệnh viện đã truyền 2 đơn vị máu.

Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe chưa ổn định, bệnh nhân cần tiếp tục được truyền thêm máu nhưng nguồn máu nhóm A tại đơn vị đang khan hiếm nên bệnh viện, gia đình kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp từ cộng đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hai thành viên của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Lạng Sơn có nhóm máu phù hợp đã nhanh chóng có mặt hiến máu. Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của các tình nguyện viên góp phần bảo đảm nguồn máu cấp cứu, tiếp thêm cơ hội điều trị cho bệnh nhân.

Đại úy Triệu Văn Trọng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Lạng Sơn cho biết, Câu lạc bộ được thành lập từ tháng 2/2021, hiện có 172 thành viên, thường xuyên tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh phát động, là hạt nhân hiến máu, vận động hiến máu tại cộng đồng.

Đặc biệt, các thành viên Câu lạc bộ sẵn sàng hiến máu đột xuất. Năm 2025, các thành viên của Câu lạc bộ tham gia hiến máu đột xuất 4 lượt cấp cứu. Từ đầu năm 2026 đến nay, câu lạc bộ đã có 3 tình nguyện viên tham gia hiến máu đột xuất, góp phần hỗ trợ nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Lạng Sơn chia sẻ, hàng ngày, hàng giờ, chúng ta vẫn luôn thấy những hoàn cảnh khó khăn vì không đủ máu để kịp thời cấp cứu.

Mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình đã góp phần cứu được tính mạng của người bệnh cần truyền máu. Hiến máu tình nguyện không chỉ cứu sống người bệnh hôm nay mà chúng ta đã gieo thêm những hạt giống của lòng nhân ái, nghĩa tình, tô đẹp thêm nét đẹp truyền thống “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.

Theo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn, năm 2025, toàn tỉnh tổ chức 21 đợt hiến máu, tiếp nhận trên 9.630 đơn vị máu, cung cấp cho các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương phục vụ cứu chữa người bệnh./.

Truyền máu trong tử cung, bước tiến y học lịch sử ở châu Phi Thành công này không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ Ethiopia mà còn mang lại niềm hy vọng mới cho các thai phụ có nguy cơ cao do bất đồng nhóm máu Rh.