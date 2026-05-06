Hà Nội tăng cường xử lý "chợ cóc" và ùn tắc giao thông

Tại hội nghị giao ban đánh giá tiến độ xử lý các điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông diễn ra vào chiều 6/5, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng hậu kiểm, xử lý dứt điểm vi phạm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để tái lấn chiếm hoặc chậm chuyển biến trên địa bàn.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Công an thành phố đến Công an các xã, phường. Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Công an thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, tập trung vào rà soát, lắp đặt hệ thống camera AI, xây dựng trung tâm camera giám sát tại cơ sở; đồng thời tăng cường xử lý "chợ cóc," điểm kinh doanh tự phát và triển khai mô hình “lưỡng dụng” tại nhiều địa bàn xã, phường.

Từ ngày 23/4 đến 5/5/2026, các lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 1.000 lượt tuần tra, kiểm tra; xử phạt 2.204 trường hợp vi phạm hành chính với số tiền hơn 1,15 tỷ đồng. Qua hệ thống “phạt nguội,” lực lượng chức năng xử lý thêm 1.136 trường hợp, số tiền xử phạt hơn 557 triệu đồng.

Trong lĩnh vực giao thông, các đơn vị tiếp tục triển khai phương án điều tiết, phân luồng tại 16 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc. Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định trong thi công các công trình giao thông được tăng cường, qua đó kiểm tra, xử phạt 11 dự án đang thi công với tổng số tiền 126 triệu đồng.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý hơn 11.900 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền hơn 34,5 tỷ đồng. Hệ thống camera AI phát hiện, gửi thông báo xử lý 3.495 trường hợp vi phạm giao thông.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương và các đơn vị chức năng đã tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến xử lý vi phạm trật tự đô thị sau 22 giờ; tình trạng chợ cóc, hàng rong tái lấn chiếm; quản lý biển quảng cáo, mái che, mái vẩy; thu gom rác trong giờ cao điểm; tiến độ thi công các dự án rào chắn; xử lý lối đi dân sinh tự mở; phát triển giao thông tĩnh, điều chỉnh mạng lưới xe buýt và mở rộng ứng dụng camera AI trong quản lý đô thị, giao thông./.

Hà Nội dự kiến xây mới, xây lại 108 chợ, giải tỏa tất cả các 'chợ cóc' Thành phố Hà Nội dự kiến xây mới, xây lại 108 chợ (trong đó có 2 chợ đầu mối); cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 118 chợ; giải tỏa 100% các "chợ cóc," điểm kinh doanh tự phát.

​

​