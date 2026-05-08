Vụ lật xe khách trên đèo Tô Na ở Gia Lai: Thêm 2 nạn nhân tử vong

Chiều 8/5, Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc Hồ Văn Thảo xác nhận, vụ tai nạn xe khách xảy ra tại đèo Tô Na sáng nay, đã làm 3 người dân ở xã tử vong.

Các nạn nhân tử vong gồm bà V.T.H (sinh năm 1951), ông N.V.H. (sinh năm 1980) và anh L.K.H. (sinh năm 1989), cùng trú xã Phú Túc.

Theo Trung tâm Y tế Krông Pa, vụ tai nạn còn làm 4 người khác bị thương. Trong đó có 3 người bị thương nặng, gồm ông Ksor H'uir (sinh năm 1951); chị Ksor H'bli (sinh năm 1991) và chị Nguyễn Thị Hiên (sinh năm 1973) cùng ngụ xã Ia Rsai bị đa chấn thương, gãy xương sườn, chấn thương đầu.

Hiện 3 trường hợp này đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu, điều trị; 1 trường hợp nhẹ đã được xuất viện.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, 5 giờ 40 phút sáng 8/5, xe khách 77F-000.05 loại 16 chỗ lưu thông trên quốc lộ 25, tại km 110+550m, đoạn khu vực đèo Tô Na, thuộc buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai bất ngờ xảy ra tai nạn.

Xe khách do tài xế Trần Văn Hậu (sinh năm 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển, bị mất lái, lao xuống lề đường và bị lật.

Vụ tai nạn khiến bà V.T.H (sinh năm 1951, trú xã Phú Túc) tử vong tại chỗ, anh L.K.H (sinh năm 1989) và anh N.V.H (sinh năm 1980, cùng trú xã Phú Túc) bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế Krông Pa.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người, gồm 5 hành khách, 1 phụ xe và 1 tài xế.

Bước đầu kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn. Nguyên nhân tai nạn do lái xe lưu thông qua đoạn đường cong không làm chủ tốc độ./.

Gia Lai: Lật xe khách ở khu vực đèo Tô Na, 3 người thương vong Vụ tai nạn xe khách xảy ra trên quốc lộ 25, đoạn qua buôn Phùm, xã Uar (Gia Lai) đã khiến 1 người tử vong trong khi 2 người khách bị thương nặng đang được cấp cứu.

​