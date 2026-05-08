Lâm Đồng: Công trình khắc phục sạt lở đèo D’Ran vẫn dang dở

Dù đã qua 6 tháng kể từ khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý khắc phục sự cố, nhưng đến nay đoạn sạt lở trên tuyến đèo D’Ran (Quốc lộ 20 nối Trung tâm Đà Lạt với đô thị Phan Rang- Khánh Hòa, đoạn qua phường Xuân Trường-Đà Lạt, Lâm Đồng) vẫn còn dang dở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận ngày 8/5, trên công trình khắc phục sự cố sạt lở tại vị trí Km262+400 đến Km262 + 530 (khu vực cầu treo, gần chân đèo D’Ran) hoàn toàn vắng bóng người thi công.

Các hạng mục khắc phục sạt lở như kè rọ đá phần taluy dương, kè cọc sắt phía taluy âm, nền đường… được thi công dang dở. Một phần đường được đơn vị thi công quây tôn xung quanh để xử lý nền bị sụt lún cũng thi công chưa hoàn thiện, khiến đoạn đường bị thu hẹp, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Trong khi đó, đồi đất phía taluy dương hiện đã được hạ tải khối lượng lớn đất đá theo hình bậc thang. Tuy nhiên không được che chắn, gia cố trên bề mặt nên nguy cơ sạt lở vẫn còn rất lớn, nhất là hiện nay trên địa bàn đã xuất hiện những trận mưa đầu mùa.

Tại công trường, các thiết bị thi công, máy móc, vật tư cũng được đơn vị thi công để lăn lóc sát lề đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông nếu trời tối.

Cùng với đó, việc công trình thi công dang dở cũng khiến các loại xe tải trên 5 tấn, xe trên 16 chỗ không thể di chuyển từ chân đèo D’Ran (xã D’Ran) đi trung tâm Đà Lạt mà phải đi đường vòng theo hướng đèo Mimosa, đèo Prenn với cự ly xa hơn, vất vả hơn.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân của việc chậm trễ hoàn thành công trình khắc phục sạt lở trên đèo D’Ran là do phụ thuộc hạng mục gia cố ta luy âm thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) hiện vẫn chưa thi công hoàn thiện. Do đó, các hạng mục gia cố phần taluy dương cũng phải thi công cầm chừng để chờ gia cố taluy âm.

Trước đó, đèo D’Ran bị sạt lở nghiêm trọng vào cuối tháng 10/2025 tại vị trí Km262+400 đến Km262 + 530. Sự cố khiến khối đất đá hơn 60.000 m3 bị sạt trượt xuống bên dưới, uy hiếp một đoạn mặt đường dài khoảng 500m. Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng phải phong tỏa tạm thời đoạn đèo D’Ran để khắc phục sự cố.

Đến ngày 12/11/2025, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao tuyến Quốc lộ 20, đoạn Km262+400 - Km262 + 530 đèo D’ran với kinh phí 5 tỷ đồng. Công trình được tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng quản lý, thực hiện, thời gian thi công dự kiến là 45 ngày./.

