Truy tố 29 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả hơn 1.100 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng, thu ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng, xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 29 bị can khác về các tội" "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ."

Hai bị can chủ mưu là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị truy tố về 3 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm;" "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng;" "Đưa hối lộ."

Theo cáo trạng, nhóm bị can đã lập đường dây sản xuất quy mô lớn, tiêu thụ trên toàn quốc, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu doanh thu, trốn thuế và móc nối đưa hối lộ để tránh bị xử lý hình sự.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2025, Vũ Mạnh Cường, cổ đông chính, thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Với phương thức, thủ đoạn phạm tội xuyên suốt từ việc liên hệ, đưa tiền cho người có thẩm quyền để đăng ký công bố sản phẩm; thay thế nguyên liệu trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo chất lượng; lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu phần lớn doanh thu, làm giảm nghĩa vụ nộp thuế gây thất thu ngân sách nhà nước; khi vi phạm bị phát hiện đã tìm cách kết nối với những người có chức vụ, quyền hạn, có khả năng giúp đỡ, tạo điều kiện để không bị xử lý hình sự.

Thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Vũ Mạnh Cường thành lập; Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, từ đó sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 39,5 tỉ đồng.

Từ năm 2019 đến năm 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, Vũ Mạnh Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông; phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa, gồm: một hệ thống sổ sách kế toán kê khai nộp thuế chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty là 1.177 tỉ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115,9 tỉ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỉ đồng, qua đó gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước tổng số tiền là 106 tỉ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỉ đồng.

Ngoài ra, Vũ Mạnh Cường còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của Vũ Mạnh Cường, tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình; khi vi phạm bị phát hiện đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện để giúp cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự./.

