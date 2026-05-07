Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ cha dượng bị tố bạo hành con riêng của vợ

Ngày 7/5, Công an phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông bị tố nhiều lần đánh đập con riêng của vợ sau khi clip ghi lại cảnh hành hung lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, tối 6/5, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết cầu cứu, phản ánh một người đàn ông nhiều lần bạo hành con riêng của vợ.

Kèm theo bài viết là đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh một thiếu niên đang nằm trên nệm trong nhà thì bất ngờ bị người đàn ông lao tới đánh liên tiếp vào vùng đầu.

Vụ việc được xác định xảy ra vào chiều 4/5.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An đã khẩn trương xác minh. Qua kiểm tra, địa điểm xảy ra vụ việc thuộc khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đêm 6/5, lực lượng chức năng đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông B.T.Q. bước đầu thừa nhận hành vi đánh đập con riêng của vợ như nội dung clip phản ánh.

Công an phường Dĩ An đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

