Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ gây rối trật tự tại quán nhậu, truy tìm chủ xe liên quan

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Diệp, khu phố 2, Phường Tam Bình vào ngày 11/11/2025.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 16 giờ ngày 11/11/2025, nhóm bạn gồm Trương Hoài Linh (22 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ) và nhiều người khác đang ngồi nhậu tại quán. Trong lúc uống bia, cả nhóm nhắc lại mâu thuẫn trước đó giữa Linh và Trần Chí Toàn (25 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ), sau đó thách thức Linh gọi điện hẹn Toàn đến nói chuyện.

Khi nhận được điện thoại, Toàn cùng Phạm Chí Nguyện (23 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ) đã đến quán gặp Linh nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai ra về. Tuy nhiên, Linh tiếp tục gọi điện thách thức đánh nhau.

Không dừng lại, Toàn rủ thêm Đào Văn Đạt (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng Nguyện quay lại quán. Khi đến nơi, Toàn thấy trong quán có Linh và Dương Thế Việt (31 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị), Lê Gia Tường (26 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Đại (51 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) cầm sẵn kiếm Nhật đứng cùng nhiều người khác. Linh đã ném chai bia về phía xe của Toàn và tiếp tục thách thức.

Nhóm Toàn bỏ chạy về bãi xe trên đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình để rủ thêm Lương Đổng Quang (21 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) và năm người khác. Cả nhóm bàn nhau dùng vỏ chai bia để ném và Đạt cùng Quang mang theo hai dao tự chế.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, nhóm Toàn quay lại quán nhậu bằng nhiều xe máy, dùng vỏ chai bia ném vào quán. Đạt và Quang cầm dao tự chế đuổi chém nhóm Linh. Khi nhóm Toàn rút ra ngoài cổng, nhóm Linh dùng vỏ chai bia ném lại, Việt dùng dao phóng lợn, Đại cầm kiếm Nhật truy đuổi đối phương trên đường Nguyễn Thị Diệp, gây náo loạn an ninh trật tự khu vực.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mặt sau của chiếc xe gắn máy Honda Blade, màu đỏ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định có liên quan đến vụ án. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chiếc xe máy Honda Blade màu đỏ, đã qua sử dụng với biển kiểm soát 92G2-6737, số khung RLHHC09026Y049840, số máy HC09E6049933 có liên quan đến vụ án. Đến nay, chưa xác định được chủ sở hữu của phương tiện này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ai là chủ sở hữu hoặc biết thông tin liên quan đến phương tiện trên liên hệ cơ quan điều tra tại địa chỉ 934 Tỉnh lộ 43, Phường Tam Bình hoặc liên hệ điều tra viên Lê Đức Anh qua số điện thoại 0906.695.369 để phục vụ công tác điều tra./.