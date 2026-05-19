Lâm Đồng dừng lưu thông qua đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 từ ngày 20/5

Ngày 19/5, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo về việc tạm dừng lưu thông trên đèo Gia Bắc (đoạn Km43+500 đến Km54+000) thuộc Quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền (Lâm Đồng).

Việc dừng lưu thông qua đèo Gia Bắc được bắt đầu từ 5 giờ ngày 20/5 cho đến khi có thông báo mới. Nguyên nhân do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị triển khai thi công khắc phục sạt lở trên đoạn tuyến nêu trên theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Trong thời gian tạm dừng lưu thông, Sở Xây dựng Lâm Đồng chỉ dẫn phương tiện có thể chọn các tuyến đường thay thế cho đèo Gia Bắc.

Cụ thể, phương tiện di chuyển hướng từ khu vực Lâm Đồng (cũ) đi Bình Thuận (cũ) có thể di chuyển theo lộ trình Quốc lộ 20 đi theo tuyến Quốc lộ 28B hoặc Quốc lộ 55, hoặc đường B’Sa-Đạ P’Loa (ĐT.717) để về Phan Thiết và khu vực Bình Thuận (cũ).

Đối với phương tiện di chuyển hướng từ Phan Thiết đi Đà Lạt và khu vực Lâm Đồng (cũ) đi theo đường cao tốc Bắc-Nam (đối với ôtô) hoặc Quốc lộ 1 rồi đi theo Quốc lộ 28B hoặc Quốc lộ 55 hoặc đường B’Sa-Đạ P’Loa đến Quốc lộ 20 để về hướng Đà Lạt.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng và nhà thầu thi công tổ chức lắp đặt rào chắn, hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn theo đúng phương án tổ chức thi công và phân luồng trên tuyến.

Sáng ngày 19/5, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điền đã có thông báo khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua đèo Gia Bắc trong khi tuyến đường đèo này đang được thi công sửa chữa.

Sau một số trận mưa gần đây, kết hợp với việc thi công đã khiến đất đá tràn xuống mặt đường, gây lầy lội, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông./.

