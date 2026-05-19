Ra mắt sách các địa phương di dời phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), chiều 19/5, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức lễ phát hành 6 cuốn lịch sử của 6 thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp, Đổng Lâm, Đỗ Xá.

Đây là những thôn trong thời gian tới sẽ di chuyển đến nơi ở mới để phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Bình Vũ Văn Quý khẳng định, lịch sử là cội nguồn của truyền thống, văn hóa là hồn cốt của quê hương. Mỗi vùng đất, làng quê đều có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với những giá trị lịch sử, văn hóa riêng biệt được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Việc tổ chức biên soạn cuốn lịch sử văn hóa thôn Đổng Lâm, Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Thủ Pháp, Lương Pháp, Đỗ Xá không chỉ nhằm ghi lại những dấu mốc phát triển của quê hương mà còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với tiền nhân và các thế hệ mai sau, khi thời gian tới các thôn phải di chuyển tới nơi ở mới.

Ông Vũ Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Bình phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Việc ra mắt cuốn lịch sử văn hóa các thôn có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống chính trị, văn hóa tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân các thôn nói trên.

Trong quá trình thực hiện, Ban biên soạn đã gặp không ít khó khăn, nhiều tư liệu lịch sử theo thời gian đã bị thất lạc, nhân chứng lịch sử tuổi đã cao, nguồn tài liệu lưu trữ còn hạn chế, việc đối chiếu, kiểm chứng thông tin cần nhiều thời gian và công sức.

Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, sự tâm huyết và quyết tâm của tập thể Ban biên soạn cùng sự hỗ trợ tích cực của các cán bộ lão thành, các cụ cao niên và đông đảo nhân dân, công việc biên soạn đã từng bước được triển khai nghiêm túc, khoa học và đúng định hướng.

Mỗi cuốn sách được chia thành 6 chương. Cụ thể: Chương 1 khái quát về vị trí địa lý, lịch sử văn hóa; Chương 2 nhân dân các thôn với quá trình tiếp thu ánh sáng cách mạng của Đảng đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng tháng 8/1945; Chương 3 nhân dân các thôn bảo vệ thành quả cách mạng và anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Chương 4 nhân dân các thôn xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước (1954-1975); Chương 5 nhân dân các thôn thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới (1975-2000); Chương 6 nhân dân các thôn tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới (2000-2025). Sau 6 chương có phần kết luận, phụ lục và phụ bản ảnh.

Người dân hào hứng tìm hiểu lịch sử thôn. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Đáng chú ý, các nội dung của 6 cuốn sách cũng được tích hợp mã QR chuyển thành sách điện tử, sách nói, lưu giữ hình ảnh các di tích, mái nhà, con đường quen thuộc.

Các cuốn sách đã ghi lại quá trình hình thành, phát triển qua các giai đoạn lịch sử và lưu giữ lại hồn cốt làng quê trước khi nhân dân di dời đến nơi ở mới nhường không gian cho dự án chiến lược quốc gia. Đây không chỉ là công trình khoa học mà còn là tài sản tinh thần vô giá, phát huy tốt vai trò trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng tự hào quê hương cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn phản ánh những thành tựu nổi bật của các thôn trong thời kỳ đổi mới, những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, phát huy đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng sách tới đại diện 6 thôn. Sau khi phát hành sách về lịch sử của 6 thôn, xã Gia Bình sẽ phát hành bộ phim tài liệu lưu lại nhiều hình ảnh có giá trị, đánh dấu giai đoạn chuyển mình của các thôn trong tiến trình phát triển chung của xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và đất nước./.

