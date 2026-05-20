Từ hôm nay (20/5) đến ngày mai, miền Bắc cùng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An bước vào đỉnh điểm đợt mưa dông diện rộng với lượng mưa phổ biến 50-120mm, nhiều nơi trên 250mm.

Bản tin 60s ngày 20/5/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Miền Bắc mưa lớn đỉnh điểm, cảnh báo lũ quét và sạt lở.

Đại sứ quán Anh và Bắc Ireland cảm ơn Việt Nam sau vụ triệt phá Xôi Lạc TV.

Bắt giữ trưởng khoa dược cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng “khủng” từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh.

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng.

Nga bắt đầu tập trận hạt nhân quy mô lớn.

NATO họp khẩn trước nguy cơ cạn kiệt kho vũ khí.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 110 đối tượng nghi liên quan IS./.