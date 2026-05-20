Động đất mạnh ở Peru, gần 30 người bị thương

Giới chức Peru cho biết một trận động đất có độ lớn 5,8 đã xảy ra tại khu vực ven Thái Bình Dương ở miền Nam nước này vào tối 19/5, khiến 27 người bị thương và làm hư hại nhiều công trình.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm cách thị trấn Pampa de Tate, thuộc vùng Ica, khoảng 20km về phía Đông-Đông Nam, với độ sâu chấn tiêu vào khoảng 56,5km.

Bộ trưởng Quốc phòng Peru Amadeo Flores đã tới hiện trường, kiểm tra một số công trình bị hư hại, trong đó có Đại học San Luis Gonzaga.

Động đất xảy ra thường xuyên tại Peru do quốc gia này nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, vốn là khu vực có nhiều núi lửa và đứt gãy địa chất bao quanh lòng chảo Thái Bình Dương./.

Động đất có độ lớn 5,7 làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ Theo GFZ, trận động đất xảy ra vào lúc 6h giờ GMT (13h giờ Việt Nam) với tâm chấn được xác định ban đầu tại 38,25 độ vĩ Bắc và 38,62 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.