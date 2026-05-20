Quảng Ngãi xác định nguyên nhân ban đầu gây ô nhiễm kênh Chìm Sơn Tịnh

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại kênh Chìm Sơn Tịnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu.

Đáng chú ý, đợt kiểm tra có sự phối hợp của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cùng các sở, ngành và địa phương liên quan.

Theo Báo cáo số 545/BC-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân ban đầu dẫn đến hiện tượng nước kênh đổi màu đen kịt, bốc mùi hôi thối và cá chết hàng loạt là do tuyến kênh này bị bồi lắng, tích tụ lượng bùn lớn nhưng chưa được bố trí kinh phí để nạo vét.

Bên cạnh đó, đây là tuyến kênh tiêu tự nhiên, đóng vai trò tiếp nhận nhiều nguồn thải đan xen bao gồm: nước thải sinh hoạt của cư dân, nước tháo nội đồng và nước thải của một số cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây.

Đặc biệt, dòng kênh còn hợp lưu với Suối Bản Thuyền - nơi tiếp nhận nguồn nước thải từ Khu công nghiệp Tịnh Phong, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi và Nhà máy mỳ Tịnh Phong.

Vào thời điểm kênh Thạch Nham cắt nước tưới, kênh Chìm Sơn Tịnh không có nguồn nước bổ sung khiến mực nước hạ thấp. Cộng với thời tiết nắng nóng gay gắt, các nguồn chất thải tích tụ lâu ngày đã bùng phát gây ô nhiễm nặng.

Để có cơ sở đánh giá định lượng toàn diện và xác định chính xác mức độ vi phạm của các nguồn thải, từ ngày 6-13/5, các đoàn công tác liên ngành của tỉnh và Chi cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên đã tiến hành thu thập tổng cộng 17 mẫu nước mặt, nước thải và 6 mẫu bùn tại hiện trường để phân tích các chỉ số môi trường.

Dự kiến đến ngày 25/5 sẽ có kết quả phân tích mẫu đầy đủ. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu phương án xử lý dứt điểm để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30/5/2026.

Trước đó, VietnamPlus đã đăng loạt tin, bài phản ánh về việc hàng trăm hộ dân tại xã Thọ Phong và phường Trương Quang Trọng phải sống chung với cảnh ô nhiễm nguồn nước mặt và mạch nước ngầm suốt nhiều năm qua do ảnh hưởng từ hoạt động xả thải của Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra khẩn cấp./.

