Hoàn thành khu neo đậu tránh bão cho tàu cá tại đặc khu Phú Quý

Ngày 20/5, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) cho biết việc triển khai công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (giai đoạn 2) tại đặc khu Phú Quý đã cơ bản hoàn tất, tàu cá có thể vào tránh trú trong mùa mưa bão năm 2026.

Công trình khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 446 tỷ đồng và được thực hiện trong 4 năm 2023-2026.

Với quy mô neo đậu 1.000 tàu thuyền công suất đến 600CV, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Phú Quý sẽ là nơi cho ngư dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận hoạt động khai thác hải sản ngư trường Nam Trung Bộ, Trường Sa, nhà giàn DK1 vào neo đậu, tránh trú bão an toàn; giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và phương tiện hoạt động nghề cá; góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.

Theo báo cáo của đơn vị thi công, công trình thực hiện 3 gói thầu xây lắp; trong đó, gói thầu số 19 và 20 gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như cấp nước, xử lý nước thải, nhà quản lý cảng, thi công hệ thống thoát nước mưa dọc đường, đường giao thông và hệ thống cấp điện... đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Riêng gói thầu số 18 có tổng giá trị xây lắp hơn 251 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 12/2023.

Đến nay, tiến độ thực hiện đạt khoảng 96% khối lượng. Đơn vị thi công đã hoàn thành khối lượng nạo vét vùng neo đậu và luồng tàu hơn 573.000m3 trên diện tích hơn 40ha; xây dựng 2 khu neo đậu tàu cá cùng hệ thống 67 phao neo, phao báo hiệu luồng...

Đơn vị thi công đang hoàn tất các khâu xây dựng trên bờ của công trình khu neo đậu tránh trú bão (giai đoạn 2) tại đặc khu Phú Quý. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Công trình còn hoàn thiện gần 830m kè bảo vệ bờ, hơn 117.000m2 san lấp mặt bằng và các hạng mục phụ trợ phục vụ tàu cá neo đậu tránh trú bão...

Đến nay, tàu cá đã có thể vào neo đậu tránh trú trong mùa mưa bão năm 2026.

Nằm cách cảng Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120km) theo hướng Đông Nam, đặc khu Phú Quý được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh.

Đặc khu Phú Quý có diện tích tự nhiên 18km2 và quy mô dân số 32.000 người.

Phú Quý có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế biển, là khu vực chiến lược quan trọng trên Biển Đông.

Theo Đề án xây dựng đặc khu Phú Quý thành trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển; mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Phú Quý thành trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển của vùng và cả nước.

Phú Quý chú trọng phát triển hợp lý về quy mô của từng lĩnh vực, tập trung vào khai thác hải sản xa bờ, bảo quản, sơ chế sản phẩm và các dịch vụ hậu cần nghề cá.

Phú Quý là trung tâm cứu nạn, cứu hộ, xử lý các sự cố, tình huống khẩn cấp, cứu nạn trên biển nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống ngư dân gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đặc khu Phú Quý sẽ đáp ứng cho tàu cá có chiều dài lớn nhất trên 30 m vào neo đậu, tránh trú bão, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện thực hiện công tác cứu nạn trên biển.

Đồng thời, đảm bảo năng lực tập kết, bốc dỡ, phân loại, trung chuyển và dịch vụ tiêu thụ trong và ngoài tỉnh thông qua cảng cá đạt khoảng 25.000 tấn/năm, giảm thiểu tối đa tổn thất sản phẩm sau khai thác, đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, gia tăng giá trị thủy sản khai thác./.

