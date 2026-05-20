Thanh Hóa còn nhiều công sở dôi dư bỏ không sau sắp xếp

Sau hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều công sở, nhà đất công dôi dư; trong đó, chủ yếu là trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn.

Dù tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết tình trạng công sở, nhà đất dôi dư, nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều trụ sở, nhà đất dôi dư còn lại đang bỏ không, lãng phí tài nguyên đất đai và cơ sở hạ tầng.

Dọc các tuyến đường trung tâm thuộc xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang có hàng loạt các trụ sở bỏ không của huyện Yên Định cũ gồm Cửa hàng bán sản phẩm, Trạm thú y, Trạm khuyến nông của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Định cũ, Công sở thị trấn Quán Lào, công sở xã Định Tăng và xã Định Liên cũ…

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, thành lập xã Yên Định mới, chính quyền địa phương đã không còn nhu cầu sử dụng các trụ sở này nên bỏ không, hiện các trụ sở này đang ngày một xuống cấp, nhếch nhác và gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Một trụ sở dôi dư, bỏ không tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Ông Hoàng Xuân Toàn, Trưởng phòng kinh tế xã Yên Định, cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, xã Yên Định có 8 công sở dôi dư, không sử dụng, còn lại các công sở khác đã bàn giao cho các đơn vị của xã sử dụng.

Đối với các công sở dôi dư chưa có phương án xử lý, trong thời gian tới xã sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xin phương án xử lý, để đưa các công sở dôi dư này vào kế hoạch sử dụng trong chương trình phát triển kinh tế của địa phương, qua đó tránh được lãng phí nguồn lực đầu tư các công sở dôi dư này.

Còn tại xã Vĩnh Lộc, sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, xã có 15 công sở dôi dư, gồm công sở Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hưng, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phúc, Hội người mù, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trường mầm non thị trấn…. thuộc huyện Vĩnh Lộc cũ, ngoài ra xã còn dôi dư trụ sở của các đơn vị đóng trên địa bàn trụ sở của Chi cục thuế huyện Vĩnh lộc cũ, nhiều công trình hiện bỏ hoang, gây lãng phí.

Do các tài sản công nằm trên địa bàn không còn được sử dụng nên địa phương luôn phải thực hiện việc bảo vệ, tuy nhiên nguồn lực để bảo vệ tài sản công còn nhiều khó khăn do điều kiện kinh tế, tài chính hạn hẹp.

Bà Lê Thị Tú, Trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Lộc, cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, xã có 15 công sở dôi dư, để khắc phục tình trạng này, Ủy ban Nhân dân xã đã đang rà soát toàn bộ tài sản công hiện có, bao gồm trụ sở làm việc, đất công của các đơn vị trực thuộc và tài sản công do các đơn vị bàn giao, đồng thời lên phương án sắp xếp phù hợp, tránh bỏ không gây lãng phí.

Đối với trụ sở dôi dư, Ủy ban Nhân dân xã đang phối hợp với các đơn vị cấp tỉnh để lên phương án sắp xếp, thời gian tới Ủy ban Nhân dân xã sẽ cường công tác kiểm tra, xử lý tài sản công, nâng cao trách nhiệm của công chức trong việc tiết kiệm chống lãng phí, đồng thời kiến nghị cấp trên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sử dụng tài sản dôi dư sau khi thực hiện mô hình 2 cấp.

Trụ sở của một trường trung cấp nghề dôi dư, bỏ không tại xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Trước tình trạng trên địa bàn tỉnh đang có nhiều công sở dôi dư, ngày 14/5/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định chuyển giao hơn 300 tài sản công là cơ sở nhà, đất dôi dư, bỏ hoang sau hợp nhất cho 72 xã, phường quản lý, xử lý.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính, các đơn vị có tài sản chuyển giao, các đơn vị tiếp nhận tài sản chuyển giao chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác thông tin, số liệu tài sản.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp nhận tài sản chuyển giao tổ chức quản lý, lập kế hoạch khai thác tài sản đúng quy định, chi trả các chi phí có liên quan đến việc chuyển giao, tiếp nhận tài sản. Đồng thời, tham mưu hoặc đề nghị cơ quan có trách nhiệm tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý tài sản theo quy định tại khoản 7, điều 37, Nghị định 186/2025/NĐ-CP, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Theo ông Văn Đình Vân, Phó trưởng phòng quản lý công sản, Sở tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết, số công sở đang bỏ không, dôi dư và chưa có phương án xử lý là 306 công sở, đối với những công sở này, tỉnh Thanh Hóa đã lên phương án sắp xếp, chuyển giao nhiều tài sản công dôi dư để tránh lãng phí.

Ngoài ra, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã có tờ trình gửi Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa xin ý kiến về phương án sắp xếp, hình thức xử lý các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sau khi được chấp thuận sẽ triển khai sắp xếp toàn diện các công sở dôi dư này./.

