Hải quan liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 20/5, thông tin từ Cục Hải quan cho biết Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI đã phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu tiến hành kiểm tra lô hàng quá cảnh đăng ký tờ khai ngày 17/5/2026 do có nghi vấn trong khai báo hải quan.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa không khai báo, có dấu hiệu xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Harley-Davidson, một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Tang vật bị thu giữ bao gồm 12.140 khăn vải các loại, 11.830 mũ và 960 chiếc khẩu trang, toàn bộ sản phẩm đều được in hoặc thêu chữ và logo của nhãn hiệu này. Hiện nay, vụ việc đang được Cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh và làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại khu vực phía Nam, lực lượng Hải quan cũng phát hiện 384 sản phẩm không khai báo và giả mạo nhãn hiệu trong lô hàng quá cảnh tại cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh. Cụ thể, ngày 12/5/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII và Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 4 kiểm tra thực tế container số CGHU1389235 thuộc tờ khai vận chuyển độc lập đăng ký ngày 7/5/2026 của Công ty Thương mại và xuất nhập khẩu Lộc Thành.

Theo khai báo, lô hàng gồm 24 mục hàng tiêu dùng mới 100% có xuất xứ từ Trung Quốc, vận chuyển từ cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy ngoài số hàng đúng khai báo, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 mục hàng hóa không khai báo gồm 306 sản phẩm là áo sơ mi nam, lưỡi cưa đĩa, dây ruy băng, phụ tùng và gương chiếu hậu xe máy. Đáng chú ý, có 8 mục hàng hóa với 78 đôi giày mang nhãn hiệu Nike và Adidas có nghi vấn là hàng giả mạo, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Toàn bộ số hàng này đã được đưa vào kho bãi kiểm hóa tập trung để tiếp tục xác minh và xử lý.

Cục Hải quan cho biết đang triển khai quyết liệt và đồng bộ các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn biên giới. Hoạt động này nhằm thực hiện nghiêm túc Công điện số 38-CĐ/TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo các giải pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, đây là một phần trong Kế hoạch số 13576/KH-CHQ và Công văn số 15923/CHQ-ĐTCBL của ngành Hải quan về việc tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới. Trong thời gian tới, Cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục ra quân quyết liệt nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm có quy mô lớn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của các thương hiệu trên thị trường./.

