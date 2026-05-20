Tổng đài 111 cảnh báo gia tăng các vụ bạo lực và xâm hại trẻ em

Theo báo cáo của Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), tháng 4/2026, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến, tăng 9.519 cuộc so với tháng trước; 724 lượt thông báo qua ứng dụng Zalo và app hỗ trợ bảo vệ trẻ em.

Báo cáo cho thấy, trẻ em tiếp tục là nhóm chủ động tìm đến Tổng đài 111 nhiều nhất, chiếm 47,68% tổng số cuộc gọi tư vấn. Nhóm người lớn quan tâm đến trẻ em như hàng xóm, giáo viên, người quen, người dân… chiếm 41,02%; cán bộ xã hội chiếm 6,44%; cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ chiếm 4,86%.

Trong số các cuộc gọi tiếp nhận, nhân viên đã thực hiện tư vấn cho 6.170 trường hợp, tăng 2.114 cuộc so với tháng 3/2026; hỗ trợ can thiệp 181 vụ việc liên quan đến 190 trẻ em, tăng 59 trường hợp so với tháng trước.

Tháng 4, Tổng đài 111 ghi nhận nhiều cuộc gọi của trẻ ở độ tuổi 15-18 chia sẻ về những rắc rối trong quan hệ tình cảm như bị bỏ rơi, chia tay hoặc gặp khủng hoảng tâm lý.

Bên cạnh đó, áp lực thi cử, đặc biệt là kỳ thi vào lớp 10 và đại học, cũng là vấn đề được nhiều trẻ tìm đến để chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần.

Nhân viên tư vấn của Tổng đài đã đồng hành, giúp trẻ vượt qua những cảm xúc tiêu cực, giúp các em nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn cũng như tìm kiếm giải pháp phù hợp cho bản thân.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại được ghi nhận trong tháng là tình trạng bạo lực trẻ em tiếp tục gia tăng. Tổng đài 111 đã hỗ trợ can thiệp nhiều trường hợp trẻ bị bạo lực thể chất và tinh thần, tăng gần 22% so với tháng 3/2026.

Đáng chú ý, gần 3/4 số vụ việc trẻ bị bạo lực xảy ra ngay trong gia đình và do chính người thân như cha mẹ, ông bà, chú bác hoặc người chăm sóc gây ra.

Ngoài bạo lực, nhiều trẻ gọi tới Tổng đài chia sẻ đang gặp các vấn đề về tâm lý như trầm cảm, tự kỷ, có hành vi tự hại bản thân nhưng không được cha mẹ tin tưởng hoặc không được đưa đi thăm khám.

Trong các trường hợp này, nhân viên tư vấn đã hỗ trợ kết nối giữa trẻ và gia đình nhằm giúp các thành viên tìm được tiếng nói chung, đồng thời hướng dẫn phụ huynh tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tâm lý phù hợp cho trẻ.

Báo cáo cũng cho thấy tình trạng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng diễn biến phức tạp. Một số trẻ phản ánh bị sử dụng hình ảnh cá nhân để cắt ghép, bôi xấu, xúc phạm danh dự trên mạng xã hội. Nhiều em rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ, thậm chí không dám đến trường vì sợ bị bạn bè phát hiện hoặc bàn tán.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại vẫn gặp không ít khó khăn. Việc phối hợp với cán bộ địa phương trong xử lý vụ việc đôi khi chưa hiệu quả.

Có trường hợp cán bộ địa phương từ chối nghe máy hoặc tắt điện thoại khi Tổng đài liên hệ để phối hợp hỗ trợ trẻ em.

Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý và can thiệp các vụ việc liên quan đến trẻ em; đồng thời đẩy mạnh truyền thông về bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng ngừa xâm hại trên môi trường mạng./.

