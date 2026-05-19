Triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ nước ngoài về Việt Nam

Chiều 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC03) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (sinh năm 1977, trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (sinh năm 1981, trú Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo kết quả điều tra, ngày 20/4/2026, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2.221,2 gam vàng 9999, trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay đi Phú Quốc, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua đấu tranh, Ngọc Anh khai nhận số vàng trên được mua từ Campuchia, vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm hưởng chênh lệch giá.

Sau khi đưa về Việt Nam trong sáng cùng ngày, số vàng được mang đến nhà của Nguyễn Duy Tấn để nung, đúc lại nhằm thay đổi hình dạng ban đầu, che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục vận chuyển đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định do chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng sử dụng ứng dụng WhatsApp để trao đổi, góp vốn và điều phối hoạt động buôn lậu vàng.

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng tổ chức đổi tiền Việt Nam sang USD, chia nhỏ cho nhiều người trực tiếp mang qua Campuchia mà không khai báo hải quan.

Tại Phnom Penh, số tiền này được dùng để mua vàng 9999 dưới dạng vòng tay, mặt dây chuyền. Sau đó, các đối tượng chia nhỏ vàng, đeo trên người dưới dạng trang sức cá nhân nhằm qua mặt lực lượng chức năng khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài.

Khi đưa trót lọt về Thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ số vàng được gom lại, mang đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc trước khi tiêu thụ trong nước.

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến trị giá khoảng 30 tỷ đồng; tổng giá trị giao dịch khoảng 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

