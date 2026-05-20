Chính trị

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông: Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn.

PV
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong các ngày 8, 20/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, các ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Các ông: Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trịnh Hữu Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Thế Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Phạm Giang, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Khái, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông: Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ủy ban Kiểm tra Trung ương #Kỷ luật cán bộ #Tỉnh ủy Quảng Ninh #Chống tham nhũng Bắc Ninh Quảng Ninh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Đồng chí Trương Hòa Bình trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Triều Tiên Ri Sung Guk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các đại sứ nước ngoài

Chiều 20/5/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew.

Bài viết trên trang tin CEN (ảnh chụp màn hình). (Ảnh: TTXVN phát)

Báo chí Campuchia ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc Việt Nam

Trong bài viết xuất bản nhân dịp đặc biệt này, CEN đi sâu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của “Anh hùng dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; đồng thời nhấn mạnh những thành tựu và di sản mà Người đã để lại cho Tổ quốc và nhân dân Việt Nam.