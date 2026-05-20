Tư tưởng Hồ Chí Minh lay động tình cảm của các học giả, trí thức Hàn Quốc

Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người Việt Nam mà còn lay động tình cảm của nhiều giáo sư, học giả Hàn Quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Giáo sư Park Yeon Kwan, Trưởng khoa tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, đã có bài phát biểu trong một sự kiện tổ chức tại Seoul nhấn mạnh rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc hiền triết với những quyết sách mang tầm vóc thời đại

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong buổi lễ tôn vinh công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Giáo sư Park Yeon Kwan đã bày tỏ vinh dự và xúc động khi được tham dự lễ kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông cho biết là một người đã dành trọn sự nghiệp để nghiên cứu và giảng dạy về đất nước Việt Nam, ông luôn dành sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với tầm nhìn sâu rộng và sáng suốt của Người.

Người không chỉ lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành lại độc lập, tự do, mà còn là một nhà hiền triết với những quyết sách mang tầm vóc thời đại.

Theo Giáo sư Park Yeon Kwan, điều khiến ông xúc động nhất khi tìm hiểu về cuộc đời của Bác chính là sự chuẩn bị cho tương lai ngay trong những hoàn cảnh gian khó nhất.

Ông nhấn mạnh ngay cả trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, Bác đã sớm lựa chọn và bồi dưỡng những thanh niên ưu tú, gửi họ ra nước ngoài học tập để chuẩn bị nguồn lực cho đất nước.

Bác hiểu rằng súng đạn có thể giành lại độc lập, nhưng chính tri thức mới là nền tảng để xây dựng một quốc gia hùng cường sau ngày thống nhất.

Dẫn lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người,” Giáo sư Park Yeon Kwan nhấn mạnh đây chính là minh chứng sâu sắc cho tư tưởng lấy giáo dục làm gốc của Người.

Ông nhận định: “Nhờ những hạt giống nhân tài mà Bác đã gieo trồng từ trong khói lửa chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một đối tác chiến lược quan trọng của Hàn Quốc.”

Theo Giáo sư Park Yeon Kwan, tại Khoa tiếng Việt của Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, mỗi khi giảng dạy cho các sinh viên Hàn Quốc, các giáo sư không chỉ truyền đạt ngôn ngữ mà còn chia sẻ với các em về cuộc đời giản dị nhưng vô cùng vĩ đại của Bác Hồ.

Ông bày tỏ tin rằng tinh thần hiếu học và trọng dụng nhân tài mà Người để lại chính là sợi dây gắn kết vô hình nhưng bền chặt giữa hai dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư Park Yeon Kwan kêu gọi hai dân tộc tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị Hàn-Việt ngày càng sâu sắc và bền chặt hơn nữa, đúng như khát vọng về một thế giới hòa bình và hợp tác mà Người luôn ấp ủ.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên TTXVN về ảnh hưởng của tư tưởng, phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ ngày nay, Giáo sư Im Jin Ho đang giảng dạy tại khoa Quốc tế, Đại học Chodang, tỉnh Nam Jeolla (Hàn Quốc) khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra nước Việt Nam, là một nhà cách mạng, một chính trị gia, nhà hoạt động vì độc lập lỗi lạc của thế giới. Đặc biệt hơn, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một chiến lược gia quân sự, một nhà ngoại giao xuất chúng có cái nhìn tổng quan và đánh giá chính xác tình hình trong nước và quốc tế để đưa ra các giải pháp ngoại giao hiệu quả. Lớp lớp thế hệ người Việt kính yêu và biết ơn sâu sắc những cống hiến, sự hy sinh cao cả và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Giáo sư Im Jin Ho nhấn mạnh tư tưởng “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đúng với mọi thời đại và đã giúp dân tộc Việt Nam tập hợp sức mạnh, thống nhất đất nước.

Cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh là đoàn kết toàn dân, tự do và hạnh phúc của dân đã thể hiện tính nhân văn vô cùng sâu sắc và đây chính là bài học cho tất cả chúng ta, không phân biệt biên giới, quốc gia.

Giáo sư Im Jin Ho là người có thời gian dài nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2022, Giáo sư Im Jin Ho đã xuất bản 2 cuốn sách “Thần thoại và truyền thuyết Việt Nam, con Rồng cháu Tiên” và “Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh” bằng tiếng Hàn Quốc.

Với tình cảm dành cho Việt Nam, giáo sư Im Jin Ho đã nhận lời làm cố vấn cho Hội người Việt Nam tại khu vực Gwangju-Jeonnam.

Thời gian qua, ông tích cực tham gia nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt đang sống, làm việc và học tập tại khu vực các tỉnh phía Nam Hàn Quốc./.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của cán bộ, đảng viên Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ là “gốc của mọi công việc,” yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ và tận tâm phụng sự Nhân dân.