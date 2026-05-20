Lâm Đồng: Huy động nguồn lực, khẩn trương khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc

Ngày 20/5, ngay sau khi ngay sau khi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ra thông báo tạm ngừng cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đèo Gia Bắc (thuộc Quốc lộ 28, đoạn qua xã Sơn Điền, Lâm Đồng), các đơn vị đang khẩn trương thi công hạng mục khắc phục nhiều điểm sạt lở xuất hiện từ mùa mưa năm 2025 trên tuyến đèo này.

Ghi nhận từ sáng cùng ngày, đơn vị thi công đã huy động nhiều máy múc, trang thiết bị, nhân lực để triển khai các mũi thi công khắc phục sạt lở lớn trên tuyến đèo Gia Bắc (cách trung tâm xã Sơn Điền khoảng 4km).

Đây là các điểm sạt lở cũ tại 2 vị trí khác nhau, với tổng chiều dài khoảng 1km trên tuyến quốc lộ 28. Các điểm sạt lở này xảy ra từ mùa mưa năm 2025, hiện đang được đơn vị thi công triển khai hạ tải bờ taluy dương, đào bạt mái và điều chỉnh tim tuyến về phía taluy dương.

Sau đó đơn vị thi công sẽ gia cố bờ taluy dương bằng kè rọ đá, hộ lan cứng để chống sạt lở khi vào cao điểm mùa mưa.

Để đảm bảo công tác thi công an toàn, các đơn vị cũng bố trí người túc trực ở hai đầu đoạn tuyến để cảnh báo người dân, không cho các phương tiện lưu thông.

Lực lượng túc trực hàng ngày để cảnh báo, điều tiết các phương tiện trong quá trình thi công khắc phục sạt lở. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Đối với xe máy của người dân địa phương, các đơn vị cũng linh động điều tiết cho người dân di chuyển qua vị trí đang thi công khi đã đảm bảo an toàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi làm vườn rẫy, chuyên chở hàng hóa bằng xe máy.

Ông Hoàng Xuân Thành (Quản lý công trường Công ty cổ phần xây dựng Trần Phú, một trong các đơn vị thi công khắc phục sạt lở đèo Gia Bắc) cho biết hiện nay đơn vị đang tranh thủ trời nắng để các kíp tăng ca xuyên trưa và chiều tối để thi công các hạng mục khắc phục sạt lở trên đoạn tuyến dài khoảng 400m của đèo Gia Bắc.

Đồng thời cũng huy động nhiều máy móc cơ giới để phấn đấu trong khoảng một tháng nữa sẽ hoàn thành hạng mục bạt mát taluy dương và để các phương tiện có thể lưu thông an toàn.

Sau đó đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục tiếp theo như gia cố mặt đường, mương thoát nước, hộ lan cứng, hộ lan mềm.

Theo ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điền, địa phương cũng huy động lực lượng gồm công an, dân quân, cán bộ kỹ thuật để tích cực hỗ trợ cho các đơn vị thi công khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc.

Đồng thời cũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ trước thời hạn 3 tháng như dự kiến để nhằm hoàn thành công tác khắc phục sạt lở trước cao điểm mùa mưa năm nay.

Trước đó, tháng 1/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đoạn Km43+500 đến Km60+000 thuộc Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Sơn Điền) với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.

Công trình có 11 vị trí đoạn tuyến cần khắc phục sạt lở với giải pháp thiết kế chủ yếu theo hướng mở rộng lề, mặt đường qua taluy dương, kết hợp nắn tim tuyến về phía taluy dương nhằm không giảm bán kính đường cong hiện hữu.

Một phần diện tích cây rừng được tỉnh Lâm Đồng chuyển mục đích để phục vụ cho việc thi công khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; trong đó chủ yếu là các thủ tục chặt hạ cây rừng và sử dụng đất rừng trong phạm vi thi công công trình nên tiến độ thi công còn chậm so với yêu cầu.

Hiện nay công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đã hoàn thiện và công tác chặt hạ cây để thi công cũng được đẩy nhanh, phấn đấu hoàn tất trước ngày 30/5 để bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công.

Về phía Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, để phục vụ công tác thi công tại hai vị trí sạt lở lớn trên đèo Gia Bắc (thuộc đoạn Km43+500 đến Km54+000), đơn vị đã thông báo tạm dừng lưu thông đối với các phương tiện qua đoạn tuyến nêu trên.

Việc dừng lưu thông qua đèo Gia Bắc được bắt đầu từ 5 giờ ngày 20/5 cho đến khi có thông báo mới nhằm hỗ trợ các đơn vị triển khai thi công khắc phục sạt lở được thuận lợi hơn khi cao điểm mùa mưa sắp tới./.

Lâm Đồng: Khẩn trương thi công khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc Ngay sau khi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tạm ngừng phương tiện lưu thông trên tuyến đèo Gia Bắc, các đơn vị đã khẩn trương thi công hạng mục nhằm khắc phục nhiều điểm sạt lở trên tuyến đèo này.