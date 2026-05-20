Các dự án cao tốc ở ĐBSCL phải đặc biệt lưu ý hạng mục xử lý nền đất yếu

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; các tỉnh An Giang, Đồng Tháp về việc tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án đường cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, thời gian qua, với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các chủ đầu tư kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công xây dựng các dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng và cao tốc Cao Lãnh-An Hữu).

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư các dự án, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án, trong đó cần quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc không đánh đổi chất lượng công trình lấy tiến độ thi công; mọi hạng mục phải được tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu theo đúng quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình.

Đặc biệt lưu ý với hạng mục xử lý nền đất yếu, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ quy trình quan trắc, theo dõi diễn biến lún theo thiết kế; tuyệt đối không dỡ tải khi chưa đủ điều kiện; trước khi kết thúc gia tải và dỡ tải phải tổng hợp, đánh giá đầy đủ số liệu quan trắc; tăng cường kiểm tra, đánh giá các hiện tượng phát sinh trong quá trình thi công như lún lệch tại phạm vi chuyển tiếp giữa các giải pháp xử lý nền (bấc thấm, cọc đất gia cố ximăng…), kịp thời có giải pháp xử lý phù hợp.

Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, khoa học, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ; đối với các hạng mục đã hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán, hoàn công và bàn giao đưa vào khai thác theo quy định; chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc do biến động giá vật liệu, nhiên liệu hoặc các yếu tố khách quan khác cần xem xét, Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Các chủ đầu tư các dự án thành phần phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu tăng cường kiểm soát chất lượng vật liệu ngay từ khâu khai thác tại mỏ, hạn chế tình trạng vật liệu không đồng đều, không đạt yêu cầu kỹ thuật; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác để phối hợp xử lý, bảo đảm nguồn vật liệu ổn định, không làm gián đoạn tiến độ thi công các dự án.

Các tỉnh, thành, chủ đầu tư dự án cần khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh (ITS), công trình kiểm soát tải trọng xe, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC), các trạm dừng nghỉ bảo đảm thiết kế đồng bộ giữa các dự án thành phần, hoàn thành đồng thời với công trình đường cao tốc, đáp ứng yêu cầu khai thác và thu phí của các dự án.

Quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng lưu ý cần tham khảo kinh nghiệm triển khai hệ thống ITS, ETC, trạm dừng nghỉ tại các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đặc biệt về phần mềm và công nghệ, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại và hiệu quả vận hành./.

