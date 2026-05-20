Yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, tránh xả lũ bất thường khi mưa lớn

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình, phòng ngừa ngập lụt, úng và thiếu nước sinh hoạt, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có Công điện gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; các đơn vị quản lý, vận hành dự án công trình thủy lợi, yêu cầu chỉ đạo các hồ chứa thủy lợi chủ động đón lũ theo dự báo mưa, bảo đảm an toàn công trình và tránh xả lũ bất thường gây mất an toàn cho khu vực hạ du.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố, các đơn vị quản lý các công trình thủy lợi, các đơn vị cấp nước sạch nông thôn tại các địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 3952/CT-BNNMT ngày 22/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2026.

Đồng thời thực hiện Văn bản số 15/BCĐ-BNNMT ngày 18/5/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển; tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, mưa lũ; kiểm tra, rà soát các công trình trọng điểm, các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn công trình.

Đặc biệt, các đơn vị chuyên môn và các đơn vị quản lý vận hành hồ thủy lợi ở địa phương lưu ý an toàn đối với các hồ thủy lợi đang thi công, các công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng; sẵn sàng di dời người, máy móc, thiết bị thi công khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đối với các hồ thủy lợi xung yếu, không bảo đảm an toàn, công điện nhấn mạnh cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cũng đặc biệt lưu ý tới việc tổ chức rà soát, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ngập úng, cập nhật phương án ứng phó cụ thể nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mưa lũ; khi xảy ra mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để tiêu thoát nước phục vụ sản xuất và dân sinh; thực hiện vận hành hồ chứa theo đúng quy trình đã được phê duyệt.

Nhiều diện tích lúa và hoa màu bị nước lũ tàn phá. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình dự báo mưa để chủ động vận hành đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; thực hiện nghiêm việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Ngoài ra, các đơn vị chuyên môn ở địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ; bố trí nhân lực thường trực tại các công trình có nguy cơ xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ”; thường xuyên báo cáo tình hình về bộ phận thường trực bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt, úng, thiếu nước sinh hoạt của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), từ ngày 20/5 đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Ngày và đêm 20/5, các khu vực khác của Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trước đó, thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết từ 19 giờ ngày 18/5 đến 16 giờ 19/5, khu vực Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa 50-100mm, riêng các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh có mưa 80-150mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Việt Lâm (Tuyên Quang) 248mm, Bản Ngần (Tuyên Quang) 211mm, Đông Viên (Thái Nguyên) 117mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 240mm, Dương Huy (Quảng Ninh) 187mm.

Dự báo từ đêm 19/5 đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm./.

Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, khu vực Bắc Bộ hiện có 2.543 hồ chứa thủy lợi, lượng nước trữ trung bình đạt khoảng 42-77% dung tích thiết kế. Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ chứa, dung tích bình quân đạt từ 57-72% dung tích thiết kế. Một số hồ chứa lớn vẫn còn dung tích phòng lũ đáng kể như hồ Cửa Đạt còn khoảng 792,83 triệu m³ để trữ lũ; hồ Ngàn Trươi còn 428,21 triệu m³.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt mưa lớn, chuyên gia cảnh báo nhiều thiên tai cực đoan Dự báo mưa diện rộng ở Bắc Bộ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Đáng chú ý, xu thế El Nino phát triển sớm và mạnh hơn dự báo có thể làm gia tăng nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm từ cuối năm 2026.