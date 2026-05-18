Tỉnh Quảng Trị bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa trước mùa mưa lũ

Trước dự báo thiên tai năm 2026 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đê điều thủy lợi, hồ chứa nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, các địa phương, đơn vị được yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra hiện trạng các công trình đê điều, thủy lợi, hồ chứa nước; đồng thời kiểm tra các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố phát sinh.

Các địa phương phải cập nhật, hoàn thiện phương án hộ đê, bảo đảm an toàn hồ chứa theo phương châm “4 tại chỗ;” chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong mùa mưa bão.

Công tác tuần tra, canh gác được tăng cường nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, lấn chiếm lòng sông, bãi sông và hành lang bảo vệ công trình.

Các xã, phường, đặc khu được yêu cầu chủ động rà soát các khu vực nguy hiểm, xây dựng phương án sơ tán dân, tổ chức cảnh báo tại những điểm có nguy cơ cao; đồng thời triển khai nạo vét, khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu úng, thoát lũ hiệu quả.

Đối với các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi, tỉnh yêu cầu tổ chức kiểm tra toàn diện hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, hệ thống cửa van và các thiết bị vận hành; bố trí lực lượng trực ban 24/24 giờ trong mùa mưa, lũ; thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn; tham mưu phương án bảo đảm an toàn công trình trước mùa mưa lũ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến đê điều, thủy lợi. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình trọng điểm.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, năm 2025, thiên tai trên địa bàn diễn biến cực đoan, xảy ra liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Toàn tỉnh có 24 người chết, 7 người mất tích, 24 người bị thương; hơn 27.282 hộ dân bị ảnh hưởng, gần 17.300 nhà bị ngập nước; tổng thiệt hại ước khoảng 2.532 tỷ đồng. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, kè chống sạt lở bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Lê Quang Lam, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị cho biết thời gian qua tỉnh đã linh hoạt huy động nhiều nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, quỹ phòng chống thiên tai cùng các nguồn hợp pháp khác để sửa chữa, nâng cấp các công trình phòng chống thiên tai trọng điểm.

Nhiều dự án cấp bách đã được triển khai và đưa vào vận hành phục vụ sản xuất, dân sinh như Sửa chữa cấp bách hồ Vực Tròn (hơn 120 tỷ đồng); sửa chữa nâng cấp đập Khe Dỗi (81,7 tỷ đồng); kè chống sạt lở sông Nhật Lệ giai đoạn 2 (42 tỷ đồng); khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc sông Gianh (hơn 340 tỷ đồng); sửa chữa hệ thống đê điều (tả sông Gianh, đê Thượng Mỹ Trung, đê tả Kiến Giang, đê Bắc Phước…); kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển đoạn Gio Hải-thị trấn Cửa Việt (cũ).

Theo ông Lê Quang Lam, mặc dù tỉnh Quảng Trị đã chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai từ sớm, huy động lực lượng, phương tiện và bảo đảm thông tin cảnh báo đến người dân, song do diễn biến thời tiết cực đoan nên thiệt hại vẫn xảy ra.

Đáng chú ý, một số vụ tai nạn xuất phát từ tâm lý chủ quan của người dân như cố tình đi qua vùng ngập sâu, quay lại vớt tài sản hoặc đánh bắt cá trong mưa lũ.

“Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; đa dạng hóa hình thức truyền thông, tổ chức tập huấn kỹ năng ứng phó với bão, lũ, sạt lở đất, hạn hán… nhằm từng bước hình thành văn hóa chủ động phòng ngừa thiên tai trong nhân dân,” ông Lê Quang Lam nhấn mạnh./.

